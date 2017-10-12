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    • Гетеборг не будет повышать сборы

    12.10.2017

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    • Администрация порта Гетеборг приняла решение третий год подряд не повышать портовые сборы, сообщили SeaNews в порту. Таким образом, в 2018 году портовые сборы останутся на том же уровне, что и в 2015.

    «Принимая такое решение, мы стремимся способствовать развитию промышленности, шиппинга и портовой отрасли. В то же время, мы стремимся ограничить рост расходов на логистику для тех, кто пользуется нашими услугами», – пояснил CEO Администрации порта Гетеборг Магнус Карестедт.

    По его словам, отказаться от повышения портовых сборов позволил жесткий контроль за расходами. «Хотелось бы надеяться, что это подвигнет другие компании пересмотреть свои тарифы», – говорят в порту.

    Помимо отказа от повышения портовых сборов в Гетеборге применяют другие меры по привлечению морских перевозчиков. Так, экологически чистым судам предоставляются скидки – на сегодня на такие скидки имеет право около трети от всех судов, заходящих в порт.

    Дополнительные скидки получают суда, которые переходят на сжиженный природный газ. По словам М.Карестедта, в следующем году в Гетеборге ожидают увеличения количества судов, использующих в качестве бункера LNG. Таким судам предоставляется скидка 20% с каждого судозахода.

    Кроме того, в этом году в порту впервые продлят до конца декабря льготный период во время рождественских распродаж, когда скидки предоставляются круизным судам.

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