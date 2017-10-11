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    • Экспорт и импорт зерновых

    11.10.2017

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    • За январь-август 2017 года Россия экспортировала 16,74 млн тонн пшеницы и меслина.

    Это на 19,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Отметим, что августовский объем экспорта зерна достиг порядка 4 млн тонн, что в 2,8 раза больше предыдущего месяца.

    По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 26,5% – до 2,99 млрд долларов.

    Порядка 95% всего экспорта зерна приходится на страны дальнего зарубежья.

    Всего за январь-август этого года туда было отправлено 15,9 млн тонн пшеницы и меслина (+20,3%).

    В страны СНГ было поставлено 765,6 тыс. тонн пшеницы, что на 11,1% выше уровня 8 месяцев 2016 года.
    В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 27,1% до более чем 2,85 млрд долларов, в страны СНГ – на 15,2% до 134,3 млн долларов.

    Одновременно с этим ввоз пшеницы в Россию в январе-августе 2017 года упал на 58,5% – до 175,3 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы снизился на 57,2% и составил 27,2 млн долларов.

    В то же время, импорт ячменя за 8 месяцев 2017 года увеличился в 2,4 раза (до 147,4 тыс. тонн), кукурузы – на 42,9% (до 40,2 тыс. тонн).

    В денежном выражении поставки ячменя и кукурузы увеличились в 3,4 раза (до 30,4 млн долларов) и на 50,1% (до 137,6 млн долларов) соответственно.

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