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    • Тепловозы отправились на Кубу

    11.10.2017

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    • Компания «Ди Эл Икс» совместно с компанией «Полар Транс» в рамках контракта между «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) и Союзом железных дорог Кубы организовала отгрузку семи тепловозов из порта Санкт-Петербург  на Кубу сквозным ро-ро сервисом «Хёг Автолайнерс».

    Как рассказали SeaNews в российском представительстве Hoegh Autoliners, тепловозы были размещены на уникальном линейном оборудовании компании – 60-футовых ролл-трейлерах с рельсами с кубинской колеей 1435 мм.

    8 октября семь ролл-трейлеров были отгружены из порта Санкт-Петербург (терминал «Петролеспорт») в порт Бремерхафен (Германия). 19 октября в Бремерхафене они будут погружены на одно из судов Hoegh Autoliners, обслуживающих карибское направление, и доставлены в порт Гавана. Выгрузка в Гаване запланирована на 14 ноября.

    После выгрузки с борта судна ролл-трейлеры с тепловозами будут перемещены непосредственно к железнодорожным путям, затем с помощью мобильного крана тепловозы снимут с ролл-трейлеров и сразу поставят на рельсы. Такая схема с использованием ро-ро сервиса и линейного оборудования с рельсами, считают в Hoegh Autoliners и «Ди Эл Икс», является оптимальным способом перевозки подобного оборудования как с точки зрения безопасности, так и в плане общих затрат на перевозку.

    До конца 2017 года должны быть отгружены еще около 10 тепловозов. В 2018 году планируется поставка 30 тепловозов, а общий объем по контракту составляет 75 единиц, которые должны быть поставлены на Кубу до 2021 года.

     

     

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