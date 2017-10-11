Тендеры Роснефтефлота

АО «Роснефтефлот», дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть», разместило два открытых запроса предложений на перевозку водным транспортом продуктов нефтепереработки в период с начало подписания договора до конца этого года.

Начальная (максимальная) цена по первому контракту – 49,1 млн рублей (49 068 180,00 рублей), по второму – 49,4 млн рублей (49 375 000,00 рублей).

Заявки по первому запросу принимаются до 18 октября, рассмотрение заявок намечено на 20 ноября 2017 года, по второму – подведение итогов должно состояться 30 октября этого года.

Согласно документам к закупке, общий планируемый предельный объем перевозки по первому договору составляет не более 18 тыс. тонн продуктов нефтепереработки.

Маршрут перевозки: порт Уфа – порт Кавказ, транспортировка по рекам Белая, Кама, Волга, Дон, далее районы Черного моря.

По второму тендеру общий планируемый предельный объем перевозки составляет не более 25 тыс. тонн продуктов нефтепереработки. Направления перевозок: порт Ярославль – порт Палдиски.

Требование к перевозчику – каждое судно должно быть технически пригодно для обработки в портах погрузки и выгрузки и удовлетворять всем требованиям фрахтователя.