Информационно-аналитическое агентство

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    • Опасное волнение на море

    11.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В море Лаптевых в центральной части ветер южный, юго-восточный 17-21 м/сек, море 5-7 баллов,
    • В Белом море ветер восточный 9-14 м/сек., в порывах до 18 м/сек, море 4 балла,
    • В Баренцевом море в юго-восточной части ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/сек, в порывах 17-20 м/сек, море 4 балла, в юго-западной части ветер юго-восточный 15-18 м/сек, море 4-5 баллов, у побережья Мурмана ветер северо-восточный 15-17 м/сек, море 4 балла,
    • В Балтийском море в юго-восточной части ветер западный 13-18 м/сек, море 4-6 баллов,
    • В Беринговом море в районе восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 м,
    • В Охотском море в южной части ветер северо-западный в порывах до 24 м/сек, море 8-9 баллов.
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