Опасное волнение на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В море Лаптевых в центральной части ветер южный, юго-восточный 17-21 м/сек, море 5-7 баллов,
- В Белом море ветер восточный 9-14 м/сек., в порывах до 18 м/сек, море 4 балла,
- В Баренцевом море в юго-восточной части ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/сек, в порывах 17-20 м/сек, море 4 балла, в юго-западной части ветер юго-восточный 15-18 м/сек, море 4-5 баллов, у побережья Мурмана ветер северо-восточный 15-17 м/сек, море 4 балла,
- В Балтийском море в юго-восточной части ветер западный 13-18 м/сек, море 4-6 баллов,
- В Беринговом море в районе восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 м,
- В Охотском море в южной части ветер северо-западный в порывах до 24 м/сек, море 8-9 баллов.