Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Где самые лучшие порты

    11.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Всемирный экономический форум подготовил очередной «Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018». В этом году в рейтинг вошли 137 стран.

    Россия занимает 38 место – на 5 строчек выше, чем в предыдущем рейтинге, ее индекс конкурентоспособности WEF оценил в 4,6 пункта из 7 возможных – на одном уровне с Мальтой, Польшей, Индией, Литвой и Португалией. На первых местах рейтинга – Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.

    По развитию инфраструктуры в целом (здесь оценивается как транспортная инфраструктура, так и телекоммуникации и электросети) Россия занимает 37 место с индексом 4,5 – на одном уровне с Люксембургом, Мексикой, Израилем и ЮАР. На первых строчках в этом разделе рейтинга Сингапур, ОАЭ, Гонконг, Нидерланды и Япония.

    По качеству инфраструктуры в целом Россия на 74 месте с показателем 4 – столько же у Египта и Ирана. В Гамбии, Намибии и Таджикистане, если верить рейтингу, лучше. Совсем хорошо – в занимающих первые пять мест Швейцарии, Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Нидерландах.

    По качеству дорог Россия довольно ожидаемо на 114 месте с индексом 2,9 – таким же, как у Бенина и Казахстана. В Либерии, Сьерра-Леоне, Лаосе и Камбодже лучше, а в Пакистане, Никарагуа и Таджикистане – намного лучше. Самые хорошие дороги в Эмиратах, в первую пятерку по этому показателю входят также Сингапур, Швейцария, Гонконг и Нидерланды.

    По качеству железнодорожной инфраструктуры Россия, тоже волне ожидаемо, занимает 23 место с индексом 4,5, такой же индекс, для сравнения, у Панамы. Лучше, чем в Россси, жд инфраструктура, судя по рейтингу, в Азербайджане и Китае, хуже – в Прибалтике, Чехии и Словакии. А самые лучшие железные дороги – в Швейцарии, а также в Японии, Гонконге, Сингапуре и Франции.

    По качеству портовой инфраструктуры WEF поставил нас на 66 место с индексом 4,2. Такой же показатель у Польши и Маврикия. Чуть похуже, судя по рейтингу, инфраструктура в портах Болгарии, Грузии и Албании и, наоборот, лучше – в Турции, Гамбии, Кении и Намибии. Самые лучшие порты – в традиционно морской стране Голландии, также в первую пятерку по качеству портовой инфраструктуры входят Сингапур, Гонконг, ОАЭ и Финляндия.

    По качеству авиаинфраструктуры Россия на 59 месте с индексом 4,6, столько же у Италии и Индии. Но в Руанде, говорят в WEF, лучше, тогда как в Польше – хуже. А лучше всего аэропорты в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ, Нидерландах и Финляндии.

    И – last but not least – с точки зрения таможенной нагрузки на бизнес Россия стоит на 76 строчке рейтинга с индексом 4 – такой же показатель у Ямайки, Брунея, Перу, Албании и Таиланда. Если судить по рейтингу, в Свазиленде, Уганде и Таджикистане с таможней проще, а в Гвинее и уже упомянутой Руанде – значительно проще. С другой стороны, хуже, чем в России, с таможенной нагрузкой обстоят дела в Болгарии, Сербии, Турции, Казахстане, Армении и Киргизии. Наилучшие показатели по этому показателю у Сингапура, Финляндии, Гонконга, ОАЭ и Новой Зеландии.

    95

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Железная дорогаИнфраструктураИсторияКатастрофа 27.01.2017 27 января в истории транспортной отрасли
    1850 год. Родился английский капитан Эдвард Джон Смит, командовавший «Титаником». 1902 год. К российским подписчикам начал поступать первый […]
    0
    АвтопромЖелезная дорогаИнфраструктураИсторияСудостроение 28.06.2017 28 июня в истории транспортной отрасли
    1648 год. Начало экспедиции русских мореходов под руководством Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь. […]
    0
    2017ГлобальноКонтейнерная линияРейтингЯнварь 20.01.2017 Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 января 2017 года, по данным Dynamar, 25 крупнейших контейнерных линий продолжают оперировать 60% всех […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016РейтингТанк-контейнер 14.06.2017 Собственники и операторы танк-контейнеров
    По состоянию на конец 2016 года глобальный парк танк-контейнеров состоял из 508,4 тыс. единиц. Эта цифра включает как […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ВолгаИнфраструктураРаспоряжение 09.08.2017 Распоряжение по Нижегородскому гидроузлу
    На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 4 августа 2017 года №1678-р «Об уточнениях в схеме территориального планирования […]
    0
    2017ГлобальноКонтейнерная линияОктябрьРейтинг 06.10.2017 Top-25 контейнерных операторов
    По состоянию на 1 октября 2017 года на долю 25 крупнейших контейнерных линий (включая их филиалы и дочерние […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    АвтопромАэропортЖелезная дорогаИнфраструктура 01.06.2017 1 июня в истории транспортной отрасли
    1878 год. В Шотландии открыт трехкилометровый железнодорожный мост через реку Тэй, который рухнул через полтора года. Крушение моста […]
    0
    ИнфраструктураИнцидент 09.03.2017 Расширение акватории в Гамбурге
    Администрация порта Гамбург завершила проект расширения внешней гавани порта – Vorhafen, которая обеспечивает подход к грузовым терминалам, расположенным […]
    0
    ИнфраструктураКруизное судоходствоПетропавловск-Камчатский 03.07.2017 Причал для круизников в Петропавловске-Камчатском
    «Трест Запсибгидрострой» завершил капитальный ремонт причала №5 в морском порту Петропавловск-Камчатский для ФГУП «Росморпорт». Модернизация причала выполнена в […]
    0
    ГЧПИнфраструктураРосавтодорСоглашение 01.06.2017 Дорожное соглашение на ПМЭФ
    В рамках Петербургского Международного Экономического форума прошла официальная церемония подписания соглашения между Федеральным дорожным агентством и компанией ICA […]
    0
    ИнфраструктураМурманский транспортный узелПутин Владимир ВладимировичСоколов Максим Юрьевич 17.08.2017 О Мурманском транспортном узле
    Владимир Путин: …И на Северо-Западе, и в целом по стране необходимо обеспечить комплексный подход к развитию транспортной инфраструктуры, […]
    0
    Железная дорогаИнфраструктураРаспоряжение 17.07.2017 На Тихорецкую состав отправится
    На сайте правительства опубликовано распоряжение от 12 июля 2017 года №1477-р «О дополнении схемы территориального планирования в области […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    11.10.2017 Тепловозы отправились на Кубу
    11.10.2017 New Weekly №56 Грузооборот портов Севера РФ, 8 месяцев 2017г.
    11.10.2017 Тендеры Роснефтефлота
    10.10.2017 Российские суда возят 3% российских грузов
    09.10.2017 Обогнали Советский Союз
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Fields marked with an * are required

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +