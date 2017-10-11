Где самые лучшие порты

Всемирный экономический форум подготовил очередной «Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018». В этом году в рейтинг вошли 137 стран.

Россия занимает 38 место – на 5 строчек выше, чем в предыдущем рейтинге, ее индекс конкурентоспособности WEF оценил в 4,6 пункта из 7 возможных – на одном уровне с Мальтой, Польшей, Индией, Литвой и Португалией. На первых местах рейтинга – Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.

По развитию инфраструктуры в целом (здесь оценивается как транспортная инфраструктура, так и телекоммуникации и электросети) Россия занимает 37 место с индексом 4,5 – на одном уровне с Люксембургом, Мексикой, Израилем и ЮАР. На первых строчках в этом разделе рейтинга Сингапур, ОАЭ, Гонконг, Нидерланды и Япония.

По качеству инфраструктуры в целом Россия на 74 месте с показателем 4 – столько же у Египта и Ирана. В Гамбии, Намибии и Таджикистане, если верить рейтингу, лучше. Совсем хорошо – в занимающих первые пять мест Швейцарии, Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Нидерландах.

По качеству дорог Россия довольно ожидаемо на 114 месте с индексом 2,9 – таким же, как у Бенина и Казахстана. В Либерии, Сьерра-Леоне, Лаосе и Камбодже лучше, а в Пакистане, Никарагуа и Таджикистане – намного лучше. Самые хорошие дороги в Эмиратах, в первую пятерку по этому показателю входят также Сингапур, Швейцария, Гонконг и Нидерланды.

По качеству железнодорожной инфраструктуры Россия, тоже волне ожидаемо, занимает 23 место с индексом 4,5, такой же индекс, для сравнения, у Панамы. Лучше, чем в Россси, жд инфраструктура, судя по рейтингу, в Азербайджане и Китае, хуже – в Прибалтике, Чехии и Словакии. А самые лучшие железные дороги – в Швейцарии, а также в Японии, Гонконге, Сингапуре и Франции.

По качеству портовой инфраструктуры WEF поставил нас на 66 место с индексом 4,2. Такой же показатель у Польши и Маврикия. Чуть похуже, судя по рейтингу, инфраструктура в портах Болгарии, Грузии и Албании и, наоборот, лучше – в Турции, Гамбии, Кении и Намибии. Самые лучшие порты – в традиционно морской стране Голландии, также в первую пятерку по качеству портовой инфраструктуры входят Сингапур, Гонконг, ОАЭ и Финляндия.

По качеству авиаинфраструктуры Россия на 59 месте с индексом 4,6, столько же у Италии и Индии. Но в Руанде, говорят в WEF, лучше, тогда как в Польше – хуже. А лучше всего аэропорты в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ, Нидерландах и Финляндии.

И – last but not least – с точки зрения таможенной нагрузки на бизнес Россия стоит на 76 строчке рейтинга с индексом 4 – такой же показатель у Ямайки, Брунея, Перу, Албании и Таиланда. Если судить по рейтингу, в Свазиленде, Уганде и Таджикистане с таможней проще, а в Гвинее и уже упомянутой Руанде – значительно проще. С другой стороны, хуже, чем в России, с таможенной нагрузкой обстоят дела в Болгарии, Сербии, Турции, Казахстане, Армении и Киргизии. Наилучшие показатели по этому показателю у Сингапура, Финляндии, Гонконга, ОАЭ и Новой Зеландии.