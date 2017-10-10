3D-печать убьет торговлю и перевозки

ING Bank опубликовал отчет о том, как повлияет 3D-печать на мировую торговлю. Аналитики банка предложили два сценария развития событий.

Первый – при условии, что инвестиции в технологии 3D-печати сохранятся на нынешнем уровне. В этом случае в 2060 году половина всей промышленной продукции будет печататься на 3D-принтерах.

По второму сценарию половина всего объема производства будет печататься уже в 2060 году, при условии, что инвестиции в 3D-технологии будут увеличиваться вдвое каждые пять лет.

При этом за счет того, что комплектующие и конечная продукция будут печататься на местах, объем мировой торговли существенно сократится – по первому сценарию к 2060 году на четверть, а по второму к 2040 году на две пятых.

Наиболее существенное влияние применение 3D-технологий окажет на логистику и объемы трансграничной торговли в автопроме, машиностроении и производстве потребительских товаров, в том числе электроники.