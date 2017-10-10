Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • ТрансКонтейнер открыл дочернюю компанию в Шанхае

    10.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • ПАО «ТрансКонтейнер» открыло 100%-ное дочернее общество – TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd – в Китае в Пилотной зоне свободной торговли Шанхая. Решение об этом было принято Советом директоров Общества в феврале этого года.

    Сегодня в Шанхае прошла презентация новой компании, после чего она официально приступила к работе. «ТрансКонтейнер» стал первой российской логистической компанией, зарегистрировавшей дочернюю структуру в Пилотной зоне свободной торговли Шанхая.

    Сегодня в рамках церемонии открытия был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между ПАО «ТрансКонтейнер», COSCO Shipping Lines Co. Ltd. и Dalian Port (PDA) Company Ltd.

    В соответствии с Меморандумом, стороны намерены содействовать формированию крупного международного транспортно-логистического коридора, соединяющего страны АТР и Европы через порт Далянь и сухопутный пограничный переход между КНР и РФ Забайкальск-Маньчжурия, включая в комплексное развитие международных мультимодальных перевозок с использованием железнодорожного и морского транспорта.

    Кроме того, стороны изучат возможности для совместного развития транспортно-логистического центра «Ворсино».

    51

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    COSCOКраныОборудование 08.06.2017 COSCO доставила тяжеловес
    COSCO Shipping Lines доставила в 126-тонную конструкцию на терминал HHLA Container Terminal Tollerort в Гамбурге. В апреле секция […]
    0
    Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер 18.01.2017 Российский рынок жд контейнерных перевозок на историческом максимуме
    По данным ТрансКонтейнера, по итогам 2016 года российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок вырос на 10,2% по сравнению с […]
    0
    Совет директоровТрансКонтейнер 20.01.2017 Изменения в составе совета директоров ТрансКонтейнера
    По информации ТрансКонтейнера, 19 января состоялось внеочередное собрание акционеров компании, на котором было принято решение прекратить досрочно полномочия […]
    0
    ЕкатеринбургКитайКонтейнерный поездТрансКонтейнер 25.07.2017 Новый китайский поезд ТрансКонтейнера
    С июня 2017 года ТрансКонтейнер запустил ускоренный контейнерный поезд из китайского Чанчуня в Екатеринбург. В Чанчунь грузы прибывают […]
    0
    Freight VillageM&AСделкаТрансКонтейнер 07.06.2017 ТрансКонтейнер войдет в капитал Фрейт Вилладж Калуга Север
    Сегодня в рамках форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи состоялось подписание основных документов для заключения сделки по участию […]
    0
    CMA CGMCOSCOМеморандум 26.01.2017 Меморандум о взаимопонимании между CMA Terminals и COSCO Shipping Ports
    20 января CMA Terminals Holding и COSCO Shipping Ports подписали в Шанхае меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом […]
    0
    ТрансКонтейнерФинансы 16.02.2017 Финансы ТрансКонтейнера
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало финансовые показатели за 2016 год по РСБУ. Выручка составила 51,2 млрд рублей – на 20,9% […]
    0
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартСингапурФевральШанхайЯнварь 21.09.2017 Контейнерооборот лидеров
    По итогам января-августа 2017 года контейнерооборот Шанхая вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,2%, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    COSCOИнвестицииСоглашение 13.02.2017 COSCOCS создаст фонд
    China Cosco Shipping Corporation (COSCOCS) подписала стратегическое соглашение с компанией Greenland Holding Group, специализирующейся на инвестиционной деятельности в […]
    0
    РСБУТрансКонтейнерФинансы 25.04.2017 Отчет ТрансКонтейнера по РСБУ
    ТрансКонтейнер опубликовал финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2017 года. Чистая прибыль увеличилась более […]
    0
    КонтейнерооборотСингапурШанхай 30.03.2017 Контейнерооборот лидеров
    По итогам января-февраля 2017 года контейнерооборот Шанхая составил 5,95 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло […]
    0
    Global PortsСухой портТрансКонтейнер 16.08.2017 Логистика-Терминал: продано
    Сегодня ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Первый контейнерный терминал», дочерняя компания Global Ports Investments, подписали соглашение о купле-продаже 100% […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.10.2017 Российские суда возят 3% российских грузов
    09.10.2017 Обогнали Советский Союз
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    06.10.2017 Инспекционный сервис в порту Роттердам
    06.10.2017 Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Fields marked with an * are required

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +