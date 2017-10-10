ТрансКонтейнер открыл дочернюю компанию в Шанхае

ПАО «ТрансКонтейнер» открыло 100%-ное дочернее общество – TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd – в Китае в Пилотной зоне свободной торговли Шанхая. Решение об этом было принято Советом директоров Общества в феврале этого года.

Сегодня в Шанхае прошла презентация новой компании, после чего она официально приступила к работе. «ТрансКонтейнер» стал первой российской логистической компанией, зарегистрировавшей дочернюю структуру в Пилотной зоне свободной торговли Шанхая.

Сегодня в рамках церемонии открытия был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между ПАО «ТрансКонтейнер», COSCO Shipping Lines Co. Ltd. и Dalian Port (PDA) Company Ltd.

В соответствии с Меморандумом, стороны намерены содействовать формированию крупного международного транспортно-логистического коридора, соединяющего страны АТР и Европы через порт Далянь и сухопутный пограничный переход между КНР и РФ Забайкальск-Маньчжурия, включая в комплексное развитие международных мультимодальных перевозок с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Кроме того, стороны изучат возможности для совместного развития транспортно-логистического центра «Ворсино».