Россия откроет рынок для стран ЕАЭС

Соглашение о судоходстве в странах ЕАЭС будет подписан до конца года. Об этом сказал заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской транспортной комиссии Максим Асаул. В настоящее время проект Соглашения направлен в страны-члены ЕАЭС. Ожидается, что президенты этих стран подпишут документ до конца года.

«Самое главное, что даст этот документ, – упрощение разрешительного порядка прохождения судов под иностранными флагами по внутренним водам Российской Федерации, – сказал М.Асаул. – Сейчас получение разрешительных документов, по оценкам судовладельцев, занимает от трех до шести месяцев».

С подписанием этого документа, по словам М.Асаула, разрешения можно будет получить за две недели, максимум месяц. «С этим соглашением Россия открывает свои рынки, другие страны получают доступ к своим рынкам, – подчеркнул он. – Так должно быть в идеале».

Как ранее сообщал SeaNews, проект Соглашения о судоходстве в странах ЕАЭС 2 октября одобрила Евразийская экономическая комиссия. В нем учтены позиции стран-членов ЕАЭС и в особенности России как разработчика документа и как государства с наиболее протяженной сетью внутренних водных путей.