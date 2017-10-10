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    • Российские суда возят 3% российских грузов

    10.10.2017

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    • «На момент развала Советского Союза флот под его флагом входил в мировую десятку по его количеству и тоннажу. Сегодня Российская Федерация входит в топ 30-40 и по тоннажу и количеству», – такие данные привел, выступая на 10-м международном форуме «Транспортный потенциал» директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталий Клюев.

    «В 90-е годы политика правительства была такая, что порты надо развивать, а флот мы и за рубежом наймем, – напомнил он. – По сей день последствия такого недальновидного подхода тех лет мы чувствуем».

    Он отметил, что около 60% всего экспортно-импортного грузооборота Российской Федерации осуществляется морским транспортом, но только от 2% до 3% всего этого грузооборота обеспечивается судами под российским флагом. Все остальное перевозится судами под иностранными флагами.

    «Советский Союз в судостроении делал упор на другие страны – это Польша, Германия, Болгария, Румыния. И те судостроительные мощности по гражданскому судостроению, которые и были в СССР, они ушли в другие республики, – подчеркнул В.Клюев. – И сейчас мы сильно зависим от того продукта, который производится судостроительной промышленностью, и сегодня это иностранный продукт».

    Минтранс принимает различные экономические меры стимулирования. «Раньше это называлось возврат судов под российских флаг, – сказал В.Клюев. – Сейчас возвращаться нечему, все эти суда старые или списанные. Поэтому для пополнения флота судов под российским флагом принят федеральный закон 305-ФЗ «О поддержке судостроения и судоходства».

    Он дал свои результаты. По словам В.Клюева, количество судов в международном реестре после принятия этого закона увеличилось почти в четыре раза. Более 100 судов в рамках этого закона было построено на российских верфях с последующей регистрацией под государственным флагом Российской Федерации. «Но эти «пряники» все равно не дали того результата, на который мы рассчитывали», – отметил В.Клюев.

    Еще одна мера стимулирования – это закрепление грузовой базы за российским флагом. «Сегодня в Государственной Думе находится законопроект, который предполагает, что суда, которые перевозят грузы, погруженные в акватории Северного морского пути, добытые на территории РФ, должны перевозиться судами под российским флагом. Мы надеемся, что до конца года этот вопрос решится», – сказал В.Клюев.

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