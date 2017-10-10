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    • Происшествия на Дальнем Востоке и в Керченском проливе

    10.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 8 октября в 21-00 рыболовная шхуна «Лучегорск», порт регистрации Находка, судовладелец ООО «Сарган», находящаяся на промысле в Тихом океане в 190 милях юго-восточнее о. Шикотан, намотала ловушку на гребной винт. Судно застопорило ход и легло в дрейф на плавучем якоре. По информации судовладельца и капитана судна, угрозы жизни экипажа и судна нет. В 4-46 9 октября спасательный буксир «Преданный» вышел к аварийному судну для проведения работ по осмотру и очистки винторулевой группы. Погода в районе благоприятная, маловетрие, прогноз на ближайшие двое суток также благоприятный.

    9 октября в 16-35 в Керченском проливе сел на мель теплоход «Волго-Дон 5054», флаг РФ, порт регистрации Санкт Петербург, судовладелец ООО «СК Волжское пароходство», Нижний Новгород. Судно шло по каналу с Севера на Юг по ФВК №50 с лоцманом на борту. Пострадавших, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов нет. На борту груз пшеницы 4,9 тыс. тонн. Препятствий для прохода пролива судами по основному каналу (Еникальскому колену) нет. Причины инцидента выясняются. В 5-30 10 октября съемку с мели аварийного судна начали буксиры «Хохол» и «Николай Дмитриев». Погода в районе: ветер З 6-8 м/сек, волна 0,2-0,5 м.

    10 октября в 3-50 на траулере «Лира», порт регистрации Владивосток, судовладелец ООО «МАГ-Си Транзит» вышел из строя главный двигатель, судно встало на якорь в Амурском заливе в ожидании постановки в завод для ремонта. Пострадавших, загрязнения моря нет.

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