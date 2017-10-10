Посвящение в курсанты в ГМУ им. адмирала Невельского

7 октября в Морском государственном университете им. адмирала Г.И.Невельского прошла торжественная церемония посвящения в курсанты. Как сообщили SeaNews в университете, участие в ней приняли вновь назначенный и.о. губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, видные представители морской отрасли и общественные деятели.

Обращаясь к первокурсникам, ректор университета Сергей Огай отметил, что выпускники Морского университета пользуются неизменным спросом в морской отрасли на протяжении всей истории вуза, а в ближайшее время – с ростом производства на Дальнем Востоке и в Арктике – потребность в специалистах морских профессий будет еще выше.

А.Тарасенко, сам являющийся выпускником вуза, отметил особую значимость морских специалистов для экономики региона и подчеркнул высокий авторитет Морского университета. «Здесь готовят настоящих флотоводцев, которые ценятся по всему миру, и очень важно, чтобы выпускники Морского университета оставались работать здесь, в Приморье. Сегодня в крае развернута целая система судостроения, нам нужны новые кадры. Через пять лет, когда вы окончите вуз, здесь будет создан новый флот, и он будет ждать вас. А мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы строили карьеру в родном регионе», – сказал и.о. губернатора.

Первокурсников поздравили заместитель администрации города Владивостока, начальник управлений дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, член Ассоциации дальневосточных капитанов, капитан дальнего плавания Валентин Сергиенко и капитан танкера «Виктор Конецкий» Сергей Пермяков, зачитавший приветственный адрес от генерального директора ПАО «Совкомфлот» Сергея Франка. В своем обращении почетный президент вуза отметил, что выпускники Морского университета всегда были востребованы на рынке, а исторически сложившаяся специализация вуза, ориентированная на Дальний Восток и северные моря, имеет огромный потенциал развития.

Стоит отметить, что в этом году в Морской университет на программы высшего образования зачислено 830 человек из разных регионов России, из них 588 – на бюджетные места, 242 – с оплатой обучения. Лидирующие позиции по количеству поданных заявлений занимают курсантские специальности. На четыре программы специалитета, представленных курсантскими специальностями, принято около 400 человек (из них 360 – на бюджетные места). При этом наблюдается расширение географии набора. Помимо дальневосточников связать свою судьбу с морем решили выпускники школ Иркутской области, Красноярского края, Белгородской области, Урала и западной части России.

На судоводительский факультет (специальность «Судовождение») зачислено 176 курсантов (в том числе 11 девушек), средний балл ЕГЭ – 169, конкурс – 1,44 на место. На судомеханический факультет («Эксплуатация судовых энергетических установок») принято 153 курсанта (все юноши), средний балл – 154, конкурс – 1,31. На электромеханический факультет на специальность «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» зачислены 45 курсантов со средним баллом 162 (конкурс – 1,75) и на специальность «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» – 20 курсантов (14 девушек) со средним баллом 171 (конкурс 1,89). 35 курсантов зачислены на места с оплатой обучения.