Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Группа «Кронштадт» вышла в е-Море

    10.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») приступила к разработке автоматизированного гидрографического трального комплекса. Заказчиком выступает Минтранс в интересах Росморречфлота. Работы будут проводиться в рамках реализации ОКР «е-Море» в период с 2017 по 2019 год.

    Как поясняют в Группе «Кронштадт», сегодня для поддержания безопасной нормативной глубины судоходных путей (фарватеров) большей частью используются устаревшие технологии гидрографического траления – проверки состояния дна рек, прибрежных морских акваторий и акваторий портов. Новый комплекс бесконтактного траления, разрабатываемый «Кронштадтом» совместно с компанией «Форт-XXI», будет включать многолучевой эхолот и гидролокатор бокового обзора (ГБО), размещенные на корпусе судна. Они будут дополнены платформой, опускаемой на заданную глубину траления, на которой разместятся специализированные ГБО, излучающие в горизонтальной плоскости.

    В отличие от традиционных жестких тралов новая система позволит бесконтактно обследовать фарватер или акваторию порта сразу на всю его ширину. Параллельно с тралением комплекс будет осуществлять детальное обследование поверхности дна.

    В компании позиционируют комплекс как уникальный, не имеющий аналогов в России и в мире. Все гидрографическое и навигационное оборудование будет российского производства. Как уточнили SeaNews в Группе, оборудование будет производиться в Петербурге (в основном то, что касается программно-аппаратной части) и в Московской области.

    Как отметил генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян, гидрографический тральный комплекс призван повысить безопасность судоходства на внутренних водных путях и морских акваториях.

    45

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ИнвестицииПрограммаПУЛ трансТерминалТехнологии 28.03.2017 Игорь Евстафьев: Никто не должен проиграть
    Такт на стыке «железная дорога – порт» очень важен, ведь главный принцип работы припортовой жд станции – привезти не как можно больше грузов, а такое количество, которое смогут переработать терминалы в данный момент времени
    0
    Технологии 19.07.2017 Новая технология HHI
    Hyundai Heavy Industries (HHI) запустил новую технологию Integrated Smart Ship Solution (ISSS), которая способна осуществлять экономичную и надежную […]
    0
    Geodis СкладТехнологииЧеловеческий фактор 13.04.2017 Экзоскелеты на складе
    Geodis начал использовать в своем дистрибуционном центре в Венло в Нидерландах экзоскелеты, чтобы предотвратить травмы спины у складских […]
    0
    Балтийская таможняМоби ДикПортал Морской портТаможенное оформлениеТехнологии 25.05.2017 Судовые дела в электронном виде
    Балтийская таможня начала реализацию пилотного проекта по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля морских судов и товаров […]
    0
    Hyundai Heavy Industries Технологии 11.05.2017 Умные суда для Bahri
    Hyundai Heavy Industries (HHI) подписала меморандум о взаимопонимании с саудовским оператором Bahri с целью установления партнерских отношений в […]
    0
    БронкаИнновацииКонтейнерТехнологии 14.03.2017 Испытания в Бронке
    На контейнерном терминале ММПК «Бронка» начались испытания инновационного контейнера для сыпучих грузов. Как отмечают в порту, контейнер и […]
    0
    DNV GLТехнологии 18.08.2017 Самоходный контейнер для перевозки морепродуктов
    Норвежские студенты разрабатывают «умные роботы-контейнеры» с охлаждающей системой, которые могут автономно, без управления человеком, прибыть в порт, сообщает […]
    0
    ИнвестицииРостерминалугольТехнологии 11.07.2017 Технологии плюс инвестиции
    На терминал «Ростерминалуголь» в порту Усть-Луга просто так не попадешь. Для начала – инструктаж: держаться подальше от движущихся […]
    0
    ТехнологииЯхты 21.07.2017 Самый инновационный в мире катамаран
    Катамаран «Energy Observer», созданный во Франции, отправился в шестилетний кругосветный круиз по сотне городов мира. Причем использоваться будет […]
    0
    ITMaersk LineИнновацииРефконтейнерРефыТехнологии 26.06.2017 Удаленное управление контейнерами для клиентов
    С 24 июля клиенты Maersk Line и других контейнерных линий в составе группы Maersk получат доступ к системе […]
    0
    ГрузоперевозкиПлатонТехнологии 14.04.2017 Ремонт дорог – за счет Платона
    Теперь грузоперевозчики сами будут определять самые проблемные участки федеральных дорог. Минтранс России и Общероссийский народный фронт открыли голосование […]
    0
    ЕАЭСТаможенное оформлениеТехнологии 12.04.2017 Что ставит товаропотоки под удар
    На круглом столе «Транспорт и логистика» в рамках форума «Северное измерение» старший юрист DLA Piper Сергей Васильев поделился […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.10.2017 Российские суда возят 3% российских грузов
    09.10.2017 Обогнали Советский Союз
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    06.10.2017 Инспекционный сервис в порту Роттердам
    06.10.2017 Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Fields marked with an * are required

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +