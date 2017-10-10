Группа «Кронштадт» вышла в е-Море

Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») приступила к разработке автоматизированного гидрографического трального комплекса. Заказчиком выступает Минтранс в интересах Росморречфлота. Работы будут проводиться в рамках реализации ОКР «е-Море» в период с 2017 по 2019 год.

Как поясняют в Группе «Кронштадт», сегодня для поддержания безопасной нормативной глубины судоходных путей (фарватеров) большей частью используются устаревшие технологии гидрографического траления – проверки состояния дна рек, прибрежных морских акваторий и акваторий портов. Новый комплекс бесконтактного траления, разрабатываемый «Кронштадтом» совместно с компанией «Форт-XXI», будет включать многолучевой эхолот и гидролокатор бокового обзора (ГБО), размещенные на корпусе судна. Они будут дополнены платформой, опускаемой на заданную глубину траления, на которой разместятся специализированные ГБО, излучающие в горизонтальной плоскости.

В отличие от традиционных жестких тралов новая система позволит бесконтактно обследовать фарватер или акваторию порта сразу на всю его ширину. Параллельно с тралением комплекс будет осуществлять детальное обследование поверхности дна.

В компании позиционируют комплекс как уникальный, не имеющий аналогов в России и в мире. Все гидрографическое и навигационное оборудование будет российского производства. Как уточнили SeaNews в Группе, оборудование будет производиться в Петербурге (в основном то, что касается программно-аппаратной части) и в Московской области.

Как отметил генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян, гидрографический тральный комплекс призван повысить безопасность судоходства на внутренних водных путях и морских акваториях.