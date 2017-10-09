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    • APL расширяет сервис на Черное и Средиземное море

    09.10.2017

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    • APL объявил о расширении сервиса на Черное и Средиземное море.

    Новороссийск будет обслуживаться рамках сервиса Mediterranean Express 2 (MX2).

    Ротация сервиса: Циндао – Янгшан, Нинбо – Гаосюн – Гонконг – Янтьян – Сингапур – Пирей.

    Как пояснили SeaNews в APL CIS, доставка в Новороссийск будет осуществляться с трансшипментом через Пирей, терминал в Новороссийске – НУТЭП.

    Кроме того, в рамках MX2 APL будет обслуживать Поти (также с трансшипментом через Пирей), а в рамках сервиса Mediterranean Express 1 (MX1) – Салоники и албанский Дуррес (с трансшипментом через Мальту).

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