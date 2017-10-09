9 октября в истории транспортной отрасли

1651 год. В Англии принят Навигационный акт, по которому товары из колоний могли доставляться только английскими судами.

Акт был издан, с одной стороны, в видах поощрения английского торгового флота, с другой стороны — для уничтожения первенства Голландии на море. Навигационный акт устанавливал, что товары из Азии, Африки и Америки могли ввозиться в Великобританию только на судах, которые принадлежат подданым Британии, а их экипаж должны состоять по крайней мере на 3/4 из британских подданных; из Европы товары могли ввозиться на британских судах или на судах той страны, в которой произведены товары или в гаванях которой они впервые могли быть нагружены на корабль. Ввоз соленой рыбы в Англию и колонии разрешался только в том случае, если она поймана на британских судах. Наконец, каботажное плавание предоставлялось исключительно английским судам.

Этот закон настолько подрывал голландскую посредническую морскую торговлю, что привел к Первой Англо-Голландской Войне (1652—1654). Вскоре после издания Навигационного акта действие его было приостановлено вследствие войны с Испанией, но уже в 1660 году он был возобновлен с существенными дополнениями, касавшимися, главным образом, торговли с колониями. Было установлено, что все товары из колоний должны сначала идти в английские гавани; в колонии товары могут быть перевозимы только на британских судах; товары из России и особо поименованные товары из Европы (enumerated articles), как дрова, соль, табак, поташ, оливковое масло, лен, хлеб, сахар, вино, уксус и другое, могут ввозиться только в Англию и только на английских судах.

1836 год. Первая поездка по рельсовой дороге Царское Село — Павловск.

Этот же участок железнодорожных путей был первым во всей Российской Империи.

В 1836 году император обнародовал указ о сооружении Царскосельской железной дороги. За несколько месяцев был построен пусковой участок от Кузьмино до Павловска, на котором к концу года и было запущено движение. Первые опыты езды по железной дороге — вместо паровоза использованы лошади. «Скорость, разумеется, не могла превосходить быстроты обыкновенного лошадиного бега, но достойно внимания, что две лошади везли во всю скачь по шестидесяти человек в экипажах, имеющих весу с лишним двести пуд! Движение ровное, приятное… Удовольствие и одобрение были всеобщие. Катанье продолжалось до сумерек. Опасности, страха, испуга ни малейших!» (из газеты «Северная пчела»).

Официальное открытие дороги состоялось лишь в конце 1837 года.

1914 год. Первые русские броневики – семь «Руссо-Балтов» и два на иностранных шасси – отправились в действующую армию на Северо-Западный фронт.

1986 год. На главном конвейере Волжского автозавода собран 10-миллионный автомобиль – ВАЗ-2108. «Восьмерка», представленная в 1984 году, была вторым советским серийным переднеприводным легковым автомобилем (первый – ЛуАЗ-969В) и первый отечественный трехдверный хэтчбек. ВАЗ-2106 вышел суммарным тиражом около 900 тысяч экземпляров, часть из них поставлялась на экспорт.