Пожар на контейнеровозе в Финском заливе

По данным ГМСКЦ, 5 октября в 3-00 научно-исследовательское судно «Аурелия» (судовладелец АО «Управление транспортных перевозок», порт регистрации Мурманск) потеряло ход из-за намотки сетей на гребной винт. Судно находится в Баренцевом море (205 миль к северо-востоку от входа в Кольский залив), требуется буксировка. Для буксировки аварийного судна в порта Мурманск из губы Ура в 9-20 6 октября вышло спасательное судно «Мурманрыба».

6 октября в 1-10 теплоход «Edmy» (флаг Острова Кука, судовладелец Norbroker Shipping & Trading AS) при маневрировании от причала №84 порта Балтийск к выходу на канал для предотвращения сноса судна под действием течения на оконечность дамбы №1 отдал левый якорь. После остановки судна и выборки якоря был обнаружен зацеп троса (возможно, кабеля). На имеющихся картах и планах кабелей не обозначено. С помощью буксира «Пионер» и вытравливанием якорь-цепи судно было ошвартовано к причалу №83. В 13-50 был выбран якорь, на лапах якоря обнаружены обрывки тросов и рыболовных сетей, выявлена неисправность рулевого устройства судна. Теплоход «Edmy» перешвартован к причалу №82 для водолазного осмотра винторулевой группы.

7 октября в 5-14 был получен сигнал бедствия по УКВ том, что на борту теплохода «Containerships VII» пожар в машинном отделении. Судно находилось в Финском заливе в координатах. Была установлена связь с аварийным судном по УКВ. Судно под флагом Финляндии, следовалот из порта Кронштадт в порт Хельсинки. Были оповещены дежурно-диспетчерские силы взаимодействующих организации – Балтийский филиал ФБУ «МСС Росморречфлота», КО ПУ ФСБ, ЛенВМБ, ИГПК порта Усть-Луга, диспетчерская служба АО «Роснефтефлот» в порту Усть-Луга, ЦУКС СЗРЦ МЧС. К аварийному судну были направлены теплоход «Эйра» и ледокол «Илья Муромец» для оказания необходимой помощи. В 6-18 была получена информация от капитана «Containerships VII» о том, что пожар ликвидирован силами экипажа, судно стало на якорь для выяснения причины возгорания и определения возможности дальнейшего следования по назначению. Жертв и пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. В помощи не нуждается.