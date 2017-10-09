Обогнали Советский Союз

В 2006 году грузооборот портов Российской Федерации превысил грузооборот всех портов Советского Союза в наиболее успешные годы морской деятельности советского времени. Об этом сообщил в ходе 10-го международного форума «Транспортный потенциал» директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталий Клюев.

«По итогам 2017 года ожидается, что мы удвоим грузооборот портов по отношению к советскому времени, – сказал он. – В Советском Союзе грузооборот составлял в среднем чуть меньше 400 млн тонн в год, 406 млн тонн было в Российской Федерации в 2006 году, а сейчас мы ожидаем грузооборот более 800 млн тонн».

В.Клюев отметил, что ежегодно грузооборот морских портов Российской Федерации увеличивается на 5-10%. «Морские перевозки – наиболее динамично развивающийся сегмент транспортной отрасли, запас мощностей всегда идет на 10-15 % вперед», – резюмировал он.