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    • Китайская колея появится в Приморье

    09.10.2017

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    • В ноябре Россия и Китай планируют подписать меморандум о намерениях по строительству новой железной дороги. Речь идет о строительстве участка железной дороги с китайской шириной колеи на территории России. Она соединит китайский Хуньчунь и приморский порт Зарубино. Об этом в кулуарах 10-го международного форума «Транспортный потенциал» рассказал SeaNews начальник отдела международных транспортных коридоров департамента инфраструктурных проекта Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Олег Рой.

    «Стороны признали необходимость строительства такой железной дороги, – отметил О.Рой. – Исторически сложилось, что в Китае узкая колея, а у нас – широкая. Из-за этой разницы необходимо перегружать грузы, а это временные и финансовые затраты».

    Кто будет строить – этот вопрос будет решаться в дальнейшем. По словам О.Роя, строительство будет вестись полностью за счет внебюджетных источников и в рамках транспортного коридора «Приморье-2». Он подчеркнул, что новая железная дорога – это подъездной путь к порту Зарубино для грузов, которые идут из Китая. Планируется строительство участка порядка 70 км.

    «Это позволит китайцам без лишней перегрузки доставлять груз прямо в порт, а для нас это – возможность взимания платы на нашем участке», – отметил О.Рой.

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