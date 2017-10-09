Из Китая в Средиземноморье через Азово-Черноморские порты

Минтранс прорабатывает вопрос развития транспортного коридора контейнерных грузов из Китая в порты Средиземноморья через российские порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом в ходе 10-го международного форума «Транспортный потенциал» рассказала советник министра транспорта РФ Алевтина Кириллова.

Одним из преимуществ этого коридора, по ее словам, станет экономия транзитного времени. «Экономия составит несколько суток, – отметила А.Кириллова. – Это позволит составить достойную конкуренцию существующим маршрутам». Предполагается следующий маршрут: Урумчи – Достык – Тамань – Марсель.

Понадобятся ли дополнительные инвестиции в порты Азово-Черноморского бассейна и насколько порты готовы к реализации этого проекта, на эти вопросы SeaNews ответил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталий Клюев: «Вопрос возникнет не столько с портовыми мощностями, сколько с железной дорогой. Вообще слабое место, особенно на юге страны, – это железнодорожные подходы. И сегодня в связи с крымским мостом, как только он заработает, нагрузка на железную дорогу еще больше возрастет. Китайцам нами предлагалось, об этом говорил и президент, инвестировать в российские порты в этой части. Мы готовы рассмотреть их инвестиции. И обсуждения уже ведутся, с китайцами в том числе».