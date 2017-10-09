Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Из Китая в Средиземноморье через Азово-Черноморские порты

    09.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Минтранс прорабатывает вопрос развития транспортного коридора контейнерных грузов из Китая в порты Средиземноморья через российские порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом в ходе 10-го международного форума «Транспортный потенциал» рассказала советник министра транспорта РФ Алевтина Кириллова.

    Одним из преимуществ этого коридора, по ее словам, станет экономия транзитного времени. «Экономия составит несколько суток, – отметила А.Кириллова. – Это позволит составить достойную конкуренцию существующим маршрутам». Предполагается следующий маршрут: Урумчи – Достык – Тамань – Марсель.

    Понадобятся ли дополнительные инвестиции в порты Азово-Черноморского бассейна и насколько порты готовы к реализации этого проекта, на эти вопросы SeaNews ответил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ Виталий Клюев: «Вопрос возникнет не столько с портовыми мощностями, сколько с железной дорогой. Вообще слабое место, особенно на юге страны, – это железнодорожные подходы. И сегодня в связи с крымским мостом, как только он заработает, нагрузка на железную дорогу еще больше возрастет. Китайцам нами предлагалось, об этом говорил и президент, инвестировать в российские порты в этой части. Мы готовы рассмотреть их инвестиции. И обсуждения уже ведутся, с китайцами в том числе».

    208

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Дальний ВостокИмпортКитай 08.09.2017 Что стоит на пути импорта
    «ЛОРУС Эс Си Эм» поделился результатами опроса, проведенного среди представителей малого бизнеса, занимающихся импортом из Юго-Восточной Азии через […]
    0
    ИмпортКитайРефконтейнерТермоконФармацевтикаЭлектроника 15.02.2017 Про электронику и фармацевтику из Китая
    Группа компаний Термокон поделилась опытом доставки из Китая электроники и фармацевтики в рефконтейнерах. В период между новогодними праздниками […]
    0
    ЕвропаКитайКонтейнерные перевозки 20.01.2017 Жд vs море
    По данным Dynamar, объем перевозок контейнеров по железной дороге между Дальним Востоком и Европой составил в 2016 году […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Железная дорогаЗарубиноКитай 09.10.2017 Китайская колея появится в Приморье
    В ноябре Россия и Китай планируют подписать меморандум о намерениях по строительству новой железной дороги. Речь идет о […]
    0
    Азово-Черноморский бассейнАпрельЗерноЭкспортЮг 17.05.2017 Зерновой экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна
    Действовавшие несколько недель ограничительные меры на экспорт российского зерна в Турцию отменены. По данным ТАСС, на прошлой неделе […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Ж/д перевозкиЖелезная дорогаКитайМишарин Александр СергеевичРЖД 07.09.2017 О жд перевозках между Россией и Китаем
    Грузовые перевозки между Россией и Китаем в 2016 году увеличились на 19%, рост в первом полугодии 2017 года […]
    0
    КитайКонтейнеровозы 18.08.2017 22-тысячники для CMA CGM построят в Китае
    CMA CGM подписала соглашение о намерениях с двумя китайскими верфями относительно строительства девяти 22-тысячников, сообщает World Maritime News. […]
    0
    КитайНарушениеПроверкаСудостроение 26.06.2017 Нарушения в China Shipbuilding Industry
    В ходе аудита Национальный аудиторский офис Китая объявил о ряде нарушений в China Shipbuilding Industry (CSIC), в числе […]
    0
    Азово-Черноморский бассейнГрузооборотЗерно 19.04.2017 Южное зерно
    15 марта Турция отменила беспошлинный ввоз российского сельскохозяйственной продукции. С середины марта ввозные пошлины на пшеницу и кукурузу […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ЕкатеринбургКитайКонтейнерный поездТрансКонтейнер 25.07.2017 Новый китайский поезд ТрансКонтейнера
    С июня 2017 года ТрансКонтейнер запустил ускоренный контейнерный поезд из китайского Чанчуня в Екатеринбург. В Чанчунь грузы прибывают […]
    0
    Дальний ВостокМеждународный транспортный коридорПриморский крайПроектыТранзит 06.10.2017 Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы
    Целевой грузооборот международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» к 2030 году может достигнуть 45 млн тонн. Об этом […]
    0
    ИмпортКитайЛогистикаТаможенный бизнес 06.02.2017 Китай в зоне повышенного внимания
    Китайские отправители не сильно дисциплинированы с точки зрения указания реальных физических характеристик груза (веса брутто и нетто) и количественных показателей (количество единиц товара). Плюс-минус 1 тонна – нормальная практика.
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.10.2017 Российские суда возят 3% российских грузов
    09.10.2017 Обогнали Советский Союз
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    06.10.2017 Инспекционный сервис в порту Роттердам
    06.10.2017 Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Fields marked with an * are required

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    +