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    • В.Олерский о международных требованиях по защите от загрязнений с судов

    09.10.2017

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    • Выступая сегодня на Морской коллегии в Сочи, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский рассказал о деятельности Международной морской организации по разработке международных требований и процедур по защите окружающей среды от загрязнений с судов, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

    Основным документом в части защиты окружающей среды является Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года (Конвенция МАРПОЛ), которая регулирует на глобальном уровне вопросы предотвращения различных видов загрязнений – загрязнений нефтью, сточными водами, вредными жидкими веществами, мусором, загрязнения воздушной среды с судов.

            Российская Федерация, напомнил В.Олерский, является стороной этой Конвенции, что накладывает на российские суда обязательства по соблюдению экологических требований, но одновременно предоставляет Российской Федерации преимущества контроля за соблюдением положений конвенции МАРПОЛ в том числе и иностранными судами.

    В рамках системы государственного портового контроля все суда, заходящие в морские порты Российской Федерации подлежат выборочной проверке на предмет выполнения этих требований. В случае несоблюдения установленных норм судно не сможет выйти из порта до устранения замечаний.

    Кроме этого, отметил В.Олерский, под эгидой ИМО разработан еще целый ряд инструментов глобального характера, позволяющих эффективно как предотвращать возможное загрязнение морской среды и воздуха, так и реагировать на такие загрязнения, – это Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (CLC), Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ (HNS), Конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям (LLMC), Международная конвенция об удалении остатков судов (Wreck Removal).

    В.Олерский привел несколько примеров, в каком направлении в настоящее время ИМО проводит работу по совершенствованию международных стандартов в области защиты окружающей среды.

    Так, вступивший в силу в январе этого года Полярный кодекс ИМО установил ограничения на выбросы в Арктических водах любых загрязняющих веществ и полный запрет на сброс нефти и нефтесодержащих вод. «В этом отношении, кстати, стоит отметить, что Российские правила плавания по Севморпути ранее уже содержали подобный запрет, поэтому можно сказать, что в данном случае российские стандарты защиты морской среды в Артике были фактически взяты за основу при разработке глобального всеобъемлющего инструмента», – подчеркнул замминистра.

    Разрабатывается стратегия по ограничению выбросов парниковых газов, новые требования по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу с судов. Так, напомнил В.Олерский, с 2020 года устанавливаются глобальные ограничения по содержанию серы в топливе на уровне не более 0,5 %. Некоторые районы Мирового океана объявляются особыми в части чувствительности к загрязнению. Балтийское море на сегодня является одним из таких районов. В Балтийском море запрещены практически любые сбросы, вводятся ограничения по выбросам в атмосферу окислов серы и азота.

    «Минтрансом России ведется планомерная работа по анализу и внедрению в установленном порядке подобных требований в национальное законодательство. Например, в настоящее время Федеральным законом № 177 (177-ФЗ от 18 июля 2017 г.) установлены требования к морским терминалам по наличию специальных береговых сооружений для приема судовых отходов», – сказал В.Олерский.

    «Полагаю, что дальнейшая работа по защите морской среды должна быть продолжена в тесном взаимодействии с другими государствами в рамках Международной морской организации, а также путем активного участия Российской Федерации в работе ИМО», – заключил он.

    Фото: пресс-служба Минтранса

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