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    • Авторынок на пути к восстановлению

    09.10.2017

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    • По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 9 месяцев 2017 года продажи легковых и коммерческих автомобилей выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили чуть более 1,1 млн единиц.

    В сентябре количество проданных автомобилей достигло почти 148,4 тыс. штук — на 17,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    «Сентябрь доказал, что является еще одним месяцем на пути восстановления российского рынка. По сравнению с прошлым годом квартальные продажи с июля по сентябрь выросли на существенные 17.7% и в абсолютных цифрах (410 тыс. автомобилей) достигли показателей того же квартала 2 года назад.

    На рынке царит настроение, что позитивный тренд продолжится и в предстоящие месяцы. Соответственно, прогноз АЕБ на 2017 календарный год был изменен в сторону увеличения и равен сейчас 1,58 млн. автомобилей или +10,8% по сравнению с 2016 годом», — подвел итоги сентября председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

    В отчетном месяце в рейтинге TOP-5 лидеров российского авторынка первые четыре участника сохранили свои позиции, однако на пятом месте произошли изменения. Lada по-прежнему находится на первой строчке рейтинга, увеличив продажи по отошению к сентябрю 2016 года на 24%. KIA заняла второе место, рост продаж данной марки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 40%. Hyundai продолжает занимать третью строчку в TOP-5, его объемы продаж увеличились на 12%. На четвертом месте — Renault, продажи марки в сентябре выросли на 22%. На пятую строчку по итогам отчетного месяца поднялся Volkswagen, увеличив объем продаж на 15%. Тем временем Toyota вышла из состава первой пятерки, продажи марки сократились по сравнению с сентябрем 2016 года на 10%.

    Значительный рост продаж в сентябре произошел у Foton (в 31,5 раз), Smart (в 3.1 раз), Ravon (в 5,4 раза) и Zotye (в 2,2 раза). Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года SsangYong (-89%), Hyundai легкие коммерческие автомобили (-92%) и Brilliance (-65%).

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