Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Суда на мели в Керченском проливе и в порту Кавказ

    06.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • По данным ГМСКЦ, 5 октября в 16-50 теплоход «ОТА-947» с баржей «ВД 3751», флаг РФ, судовладелец ООО «СК Аракс», порт регистрации Ростов-на-Дону, следуя с грузом угля 3309 тонн (Класс ИМО 4) Керченским проливом на юг, сел на мель правее оси фарватера №50 в районе буев №№ 1, 2. Водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов, пострадавших, препятствий судоходству нет. Попытка самостоятельно сняться с мели положительного результата не дала. Судовладелец решает вопрос о привлечении необходимых средства для оказания помощи аварийному судну. Погода в районе: ветер южный 7-10 м/сек, волна 0,2-0,5 м.

    6 октября в 2-35 автопаром «Борис Штоколов», флаг РФ, порт регистрации Новороссийск, судовладелец ООО «Ново Интер Транс», на которого находилось борту 34 пассажира и 34 порожних автомобиля, в порту Кавказ при следовании к причалу сел на мель с внешней стороны ковша в 1,4 кбт на северо-запад от причала №23. Пострадавших, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов, препятствий судоходству нет.  Судовладелец решает вопрос о привлечении необходимых средства для снятия аварийного судна с мели. Погода в районе: ветер юго-западный 7-10 м/сек, волна 0,2-0,5 м.

    168

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Главный двигательПроисшествияРыбаки 24.01.2017 Аварийная остановка двигателя на траулере
    По данным ГМСКЦ, 22 января на траулере «Надежда», флаг РФ, судовладелец ООО «Лодия», порт приписки Владивосток, на переходе […]
    0
    Происшествия 29.09.2017 Поломка двигателя на траулере, пожар на плавкране
    По данным ГМСКЦ, 28 сентября в 15-40 поступило сообщение от траулера «Георгий Московский» (судовладелец ЗАО «Интрарос», порт регистрации […]
    0
    Посадка на мельПроисшествияРыбаки 22.09.2017 Лихтер на мели на Беломорканале
    По данным ГМСКЦ, 20 сентября в 23-50 при буксировке лихтеров-8827, 8837 теплоходом «ОТА-990» (судовладелец «Петрозаводская судоходная компания») на […]
    0
    АвтопромПроисшествия 15.05.2017 15 мая в истории транспортной отрасли
    1903 год. На первом собрании учредителей состоялось официальное открытие Российского автомобильного общества (РАО). 1944 год. В Сеуле основана […]
    0
    НавалПроисшествия 20.03.2017 Навал парома на лоцманский катер
    По данным ГМСКЦ, в 00-55 20 марта при швартовке к причалу №8 порта Кавказ автопарома «Борис Штоколов», судовладелец […]
    0
    НавалПроисшествия 31.03.2017 Навал в Астрахани
    По данным ГМСКЦ, в 21-35 30 марта на реке Волга в порту Астрахань в районе рейда №5 теплоход […]
    0
    ВозгораниеПроисшествияРыбакиРыболовство 22.06.2017 Возгорание на российском судне в Пусане
    По данным ГМСКЦ, в 4 утра 20 июня на траулере «Пиленга-2», судовладелец ЗАО «Пиленга», порт приписки Невельск, который […]
    0
    HeavyliftКалининградНавалПроисшествия 25.04.2017 Навал в Калининграде
    По данным ГМСКЦ, 24 апреля в 15-50 в порту Калининград при перешвартовке от причала Содружество Соя №9 к […]
    0
    Происшествия 19.09.2017 Баржа затонула и утопила буксир
    По данным ГМСКЦ, в 16-00 17 сентября состав: теплоход «Россия», проект 16601 («Колхозница») + баржа, на борту генгруз, […]
    0
    ВМФПроисшествияСтолкновение 19.06.2017 Контейнеровоз NYK столкнулся с американским эсминцем
    Эсминец ВМФ США «Fitzgerald» столкнулся с контейнеровозом «ACX Crystal», оператором которого является NYK Line. Инцидент произошел в ночь […]
    0
    БуксирНавалПроисшествия 17.05.2017 Навал баржи на опору моста
    По данным ГМСКЦ, 14 мая в 9-30 теплоход «НГ-270» с двумя баржами «НГП-807» и «НЛП 728», судовладелец ООО […]
    0
    ПроисшествияРыбаки 18.08.2017 Рыбаки мотают на винт
    По данным ГМСКЦ, 16 августа в 19-30 в Норвежском море в 30 милях южнее острова Медвежий траулер «Борей» […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 39
    06.10.2017 Инспекционный сервис в порту Роттердам
    06.10.2017 Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы
    05.10.2017 Wärtsilä построит СПГ-терминал в Хамине
    05.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +