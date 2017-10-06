Суда на мели в Керченском проливе и в порту Кавказ

По данным ГМСКЦ, 5 октября в 16-50 теплоход «ОТА-947» с баржей «ВД 3751», флаг РФ, судовладелец ООО «СК Аракс», порт регистрации Ростов-на-Дону, следуя с грузом угля 3309 тонн (Класс ИМО 4) Керченским проливом на юг, сел на мель правее оси фарватера №50 в районе буев №№ 1, 2. Водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов, пострадавших, препятствий судоходству нет. Попытка самостоятельно сняться с мели положительного результата не дала. Судовладелец решает вопрос о привлечении необходимых средства для оказания помощи аварийному судну. Погода в районе: ветер южный 7-10 м/сек, волна 0,2-0,5 м.

6 октября в 2-35 автопаром «Борис Штоколов», флаг РФ, порт регистрации Новороссийск, судовладелец ООО «Ново Интер Транс», на которого находилось борту 34 пассажира и 34 порожних автомобиля, в порту Кавказ при следовании к причалу сел на мель с внешней стороны ковша в 1,4 кбт на северо-запад от причала №23. Пострадавших, водотечности корпуса, разлива нефтепродуктов, препятствий судоходству нет. Судовладелец решает вопрос о привлечении необходимых средства для снятия аварийного судна с мели. Погода в районе: ветер юго-западный 7-10 м/сек, волна 0,2-0,5 м.