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    • Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы

    06.10.2017

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    • Целевой грузооборот международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» к 2030 году может достигнуть 45 млн тонн. Об этом рассказал в ходе Х международного форума «Транспортный потенциал» начальник отдела международных транспортных коридоров департамента инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока РФ Олег Рой.

    В том числе грузооборот по направлению «Приморье-2», по его словам, составит 35 млн тонн. В общей структуре грузооборота двух коридоров 22 млн тонн займут зерновые и бобовые, остальное придется на контейнерные грузы.

    Как пояснил SeaNews О.Рой, об устойчивой динамике грузопотока говорить еще рано. «В 2015 году в рамках проекта обработано 282 контейнера, в 2016 году – 3150 контейнеров, – сказал он. – В первом полугодии этого года прошло 4000 контейнеров». По итогам этого года планируется обработать 15 тыс. контейнеров.

    «Чуть более 3000 контейнеров – это капля в море. Мы предполагали, что постоянный грузооборот придет с реализацией конкретных проектов», – сказал он. В частности, О.Рой упомянул проект «Объединенной зерновой компании» в порту Зарубино. «Пока нет реальной действующей портовой инфраструктуры, мы можем говорить только об этом реальном проекте, – отметил он. – Но как только мы введем реальные мощности, мы получим резкий прирост грузооборота».

    Также О.Рой отметил интерес Китая к зерновому терминалу в порту Зарубино. «Есть две крупнейшие китайские сельскохозяйственные провинции, у которых есть фуражная пшеница, кукуруза. Их интерес в том, чтобы отправить этот груз основным потребителям. А основной потребитель – это юг Китая, где идет основная переработка и потребление».

    Таким образом, можно предположить обслуживающую роль двух коридоров для Китая. О.Рой отметил, что об этих проектов говорили давно, на фоне проекта «Туманган». «На юге Приморского края есть стык трех границ – РФ, Китай и КНДР. Все это в дельте реки Туман. Китайцам не хватает 12 км, чтобы получить выход в море. По сути дела, если они его получат, то на всем портовом бизнесе Приморского края можно поставить крест, потому что конкурировать с китайскими портами мы не сможем. Поэтому такой механизм как «Приморье-1» и «Приморье-2» – это возможность дать Китаю обеспечить, скажем так, под нашим контролем транспортировку грузов. А мы имеем возможность развивать Дальний Восток», – пояснил О.Рой.

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