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    • Перерыв в таможенном оформлении на Светогорске

    06.10.2017

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    • По информации Выборгской таможни, в понедельник 9 октября на таможенном посту МАПП Светогорск с 10-00 до 11-30 будут производиться плановые работы в части снабжения электропитания. В период проведения работ на таможенном посту будет произведена полная остановка таможенного оформления.

    Аналогичный перерыв будет также в работе на железнодорожном пункте пропуска Бусловская.

    «В связи с полной приостановкой процесса таможенного оформления и таможенного контроля по грузовому и легковому направлениям, просьба заранее выбирать маршрут с учетом данной информации», – говорится в сообщении таможни.

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