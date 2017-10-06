Перерыв в таможенном оформлении на Светогорске

По информации Выборгской таможни, в понедельник 9 октября на таможенном посту МАПП Светогорск с 10-00 до 11-30 будут производиться плановые работы в части снабжения электропитания. В период проведения работ на таможенном посту будет произведена полная остановка таможенного оформления.

Аналогичный перерыв будет также в работе на железнодорожном пункте пропуска Бусловская.

«В связи с полной приостановкой процесса таможенного оформления и таможенного контроля по грузовому и легковому направлениям, просьба заранее выбирать маршрут с учетом данной информации», – говорится в сообщении таможни.