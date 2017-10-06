Инспекционный сервис в порту Роттердам

С этой недели запущен информационный инспекционный сервис, созданный в рамках портала портал PortBase в порту Роттердам, который позволяет участникам рынка отслеживать все таможенные проверки импортных грузов в портах Нидерландов.

Новый сервис был разработан в тесном взаимодействии с таможенной службой, терминалами, судоходными линиями и агентскими компаниями.

По информации Администрации порта Роттердам, он позволяет в режиме реального времени видеть, какой импортный груз подлежит сканированию или физическому досмотру. Соответственно, терминалы смогут выставлять грузы на досмотр сразу же по прибытию, после чего грузы могут без задержек переходить на следующий этап логистической цепочки.

Планируемые проверки в отношении импорта отслеживаются как в отношении контейнеров, так и по генеральным и насыпным/навалочным грузам, причем это касается не только таможенных досмотров и сканирования, но и проверок, проводимых по инициативе голландского Агентства по надзору за безопасностью пищевых продуктов и потребительских товаров, а также Инспекцией Нидерландов по охране труда и транспорту.

Помимо функции информирования о грядущих проверках, инспекционный сервис также позволяет передавать данные, получать консультации и осуществлять мониторинг.