Инвестиции в Вуосаари и Коккола

Правительство Финляндии планирует заложить в бюджет министерства транспорта и коммуникаций 3,36 млрд евро на 2018 год. Это на 134 млн больше, чем в этом году.

В том числе 505 млн евро предполагается выделить на реализацию новых инфраструктурных проектов. В 2018 году планируется запустить четыре новых инфраструктурных проекта. Два из них в сфере морского транспорта – развитие подходных путей к портам Вуосаари и Коккола. Два других связаны с дорожным строительством и развитием метрополитена.

На фарватер в Вуосаари из госбюджета выделяется 12,5 млн евро. Стоимость проекта составляет 25 млн евро, вторую половину финансирует порт Хельсинки. Кроме того, предполагается участие Евросоюза в рамках программы TEN в объеме 5 млн евро. Проект направлен на обеспечение возможности захода в порт контейнеровозов большей вместимости.

На фарватер в порту Коккола выделяется 45 млн евро, помимо работ на фарватере проект предполагает также дноуглубление и расширение в порту. Суммарный бюджет проекта составляет 45 млн евро. Как отмечается в сообщении министерства транспорта и коммуникаций Финляндии, министерство рассчитывает разделить эти расходы между государством и городом.