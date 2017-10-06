Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Инвестиции в Вуосаари и Коккола

    06.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Правительство Финляндии планирует заложить в бюджет министерства транспорта и коммуникаций 3,36 млрд евро на 2018 год. Это на 134 млн больше, чем в этом году.

    В том числе 505 млн евро предполагается выделить на реализацию новых инфраструктурных проектов. В 2018 году планируется запустить четыре новых инфраструктурных проекта. Два из них в сфере морского транспорта – развитие подходных путей к портам Вуосаари и Коккола. Два других связаны с дорожным строительством и развитием метрополитена.

    На фарватер в Вуосаари из госбюджета выделяется 12,5 млн евро. Стоимость проекта составляет 25 млн евро, вторую половину финансирует порт Хельсинки. Кроме того, предполагается участие Евросоюза в рамках программы TEN в объеме 5 млн евро. Проект направлен на обеспечение возможности захода в порт контейнеровозов большей вместимости.

    На фарватер в порту Коккола выделяется 45 млн евро, помимо работ на фарватере проект предполагает также дноуглубление и расширение в порту. Суммарный бюджет проекта составляет 45 млн евро. Как отмечается в сообщении министерства транспорта и коммуникаций Финляндии, министерство рассчитывает разделить эти расходы между государством и городом.

    62

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральФинляндияЯнварь 28.08.2017 Контейнерооборот лидеров Финляндии
    По итогам 7 месяцев 2017 года совокупный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии увеличился по отношению к аналогичному […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    COSCOИнвестицииТерминал 13.06.2017 COSCO инвестирует в китайский SIPG
    COSCO приобретает долю в 15% в Shanghai International Port Group (SIPG), а также выкупает испанского оператора Noatum. За […]
    0
    ГуанчжоуСубсидии 09.08.2017 450 тысяч долларов в качестве субсидии
    Правительство Гуанчжоу ввело новую политику субсидирования морских перевозчиков в рамках программы развития города в качестве международного морского центра. […]
    0
    2017АпрельКонтейнерооборотМайМартФевральФинляндияЯнварь 20.06.2017 Майские результаты финских лидеров
    По итогам января-мая 2017 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии увеличился по отношению к аналогичному периоду […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    AgilityИнвестицииЛогистикаСтратегия 30.01.2017 Куда лучше инвестировать в 2017 году
    Нам нравится применять новые технологии. Agility уже предлагает сервисы по отслеживанию грузов в режиме online как с компьютера, так и с мобильных устройств с помощью приложения Agility Track&Trace.
    0
    ИнвестицииПрограммаПУЛ трансТерминалТехнологии 28.03.2017 Игорь Евстафьев: Никто не должен проиграть
    Такт на стыке «железная дорога – порт» очень важен, ведь главный принцип работы припортовой жд станции – привезти не как можно больше грузов, а такое количество, которое смогут переработать терминалы в данный момент времени
    0
    ИнвестицииМодернизацияТерминал 20.07.2017 Валенсия готовится принимать 20-тысячники
    Администрация порта Валенсия намерена вложить 18 млн евро на углубление трех терминалов до 17 и 18 м с […]
    0
    ContainershipsЕвросоюзИнвестицииПроектСПГ 06.04.2017 Containerships получил гранты на СПГ-проект
    Containerships получил гранты на СПГ-проекты от Евросоюза и Северной экологической финансовой корпорации (NEFCO). На эти средства компания осуществит […]
    0
    2017ИнвестицииКруизное судоходствоНавигация 20.04.2017 Морской фасад ждет рекорд
    Коммерческий директор Пассажирского Порта Санкт-Петербург «Морской фасад» Алексей Панфилов рассказал о пассажирской навигации 2017 года, перспективах развития инфраструктуры […]
    0
    2017АпрельГлобальноИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральФинляндияЯнварь 25.09.2017 Контейнерооборот портов Финляндии
    Суммарный контейнерооборот всех финских портов по итогам 7 месяцев 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017TEUКонтейнерооборотФинляндия 21.07.2017 Финские лидеры – итоги полугодия
    Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам первого полугодия 2017 года вырос по отношению к аналогичному […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017TEUАпрельКонтейнерооборотМартФевральФинляндияЯнварь 22.05.2017 Финские лидеры снизили контейнерооборот в апреле
    Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии в январе-апреле составил 472,5 тыс. TEU. Это на 1,7% больше, чем […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    06.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 39
    06.10.2017 Инспекционный сервис в порту Роттердам
    06.10.2017 Про перспективы коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и китайские интересы
    05.10.2017 Wärtsilä построит СПГ-терминал в Хамине
    05.10.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +