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    • Wärtsilä построит СПГ-терминал в Хамине

    05.10.2017

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    • Wärtsilä подписала контракт Hamina LNG Oy на строительство терминала по приему сжиженного природного газа в порту Хамина.

    Суммарная вместимость хранилищ составит 30 тыс. куб. м. Запуск терминала намечен на август 2020 года.

    Терминал в Хамине станет первым СПГ-терминалом в Финляндии, подключенным к газораспределительной сети страны. Отгрузка в другие порты будет осуществляться также автотранспортом. Кроме того, проект предусматривает возможность бункеровки СПГ.

    Напомним, ранее Wärtsilä подписала контракт на строительство приемного СПГ-терминала в порту Торнио.

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