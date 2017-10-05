Wärtsilä построит СПГ-терминал в Хамине

Wärtsilä подписала контракт Hamina LNG Oy на строительство терминала по приему сжиженного природного газа в порту Хамина.

Суммарная вместимость хранилищ составит 30 тыс. куб. м. Запуск терминала намечен на август 2020 года.

Терминал в Хамине станет первым СПГ-терминалом в Финляндии, подключенным к газораспределительной сети страны. Отгрузка в другие порты будет осуществляться также автотранспортом. Кроме того, проект предусматривает возможность бункеровки СПГ.

Напомним, ранее Wärtsilä подписала контракт на строительство приемного СПГ-терминала в порту Торнио.