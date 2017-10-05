Пожары на судах

По данным ГМСКЦ, 3 октября в 22-40 на реке Иртыш в затоне Омского речного порта на теплоходе «РТ-211», судовладелец ОАО «Омский речной порт», во время проведения бункеровки произошел взрыв паров ГСМ в районе котельного отделения и возник пожар. Потушить пожар не удалось. В результате пожара судно сгорело, по предварительному заключению, восстановлению не подлежит. Пострадало два человека – один получил ожоги, у второго легкие телесные повреждения. Помех судоходству нет.

4 октября в 21-40 на 138 км Ново-Свирского канала в районе н.п. Вороново на плавучем кране «СЗ-104», судовладелец «Новгородский район водных путей и судоходства», в трюме (жилые помещения) начался пожар. Тушение пожара производилось силами МЧС и при участии «Шаланды №36», «Шаланды №18» и катера «Грач». На 4-35 5 октября пожар потушен. На борту находилось три человека. В результате пожара один человек погиб, двое пострадали, один из них доставлен в больницу г. Волхова с ожогами рук. Водотечности нет. Разлива нефтепродуктов нет, влияния на судоходство не оказывает.

В 23-03 4 октября поступила информация об обнаружении в Японском море у мыса Поворотного лежащей в дрейфе пластиковой лодки с неисправным мотором с двумя людьми на борту. Для оказания помощи направлен проходящий в районе танкер «Ориентал», судовладелец ООО «Транснефть», порт регистрации Владивосток. В 23-40 людей подняли на борт танкера «Ориентал», лодку взяли на буксир и последовали в портпункт Подъяпольский. В 5-23 5 октября танкер «Ориентал» в Уссурийском заливе передал двух спасенных с лодкой на катер Р 0700 ПЗ для доставки в порт Владивосток.