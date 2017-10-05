Гендиректор Росморпорта – ВрИО губернатора Приморского края

По информации пресс-службы Кремля, 4 октября президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Тарасенко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Ранее глава государства подписал Указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию.

До настоящего назначения А.Тарасенко возглавлял ФГУП «Росморпорт». Как сообщает «Росморпорт», приказом Росморречфлота с 5 октября 2017 года исполнение обязанностей генерального директора ФГУП «Росморпорт» возложено на Исполнительного директора ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаврищева.

Фото: пресс-служба Кремля