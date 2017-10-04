Wärtsilä покупает специалиста по биогазу

Группа Wärtsilä достигла соглашения о приобретении Puregas Solutions, шведского специалиста в области биогазовых технологий.

Сумма сделки оценивается в 280 млн шведских крон (29 млн евро), плюс до 70 млн крон (7,3 млн евро) будет выплачено дополнительно в зависимости от того, как будет развиваться бизнес в течение ближайшего года.

Puregas Solutions занимается очисткой биогаза до биометана и возобновляемого природного газа (технология CApure). Компания имеет филиалы в Германии, Дании, Великобритании и США, в ее штате около 40 человек. Оборот Puregas Solutions в 2016 году составил 200 млн крон (21 млн евро).

Wärtsilä рассчитывает за счет этого приобретения усилить свои позиции на рынке сжиженного биогаза.