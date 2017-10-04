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    • CMA CGM приобретает тихоокеанского регионального перевозчика

    04.10.2017

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    • CMA CGM объявила о приобретении мажоритарного пакета в SOFRANA Unilines, региональном перевозчике на тихоокеанском рынке.

    По информации CMA CGM, сделка проводится через ANL, дочернюю структуру французской линии.

    SOFRANA Unilines оперирует напрямую или в партнерстве с другими компаниями флотом из 10 судов на восьми маршрутах между 21 портом Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи и островов Тихого океана.

    ANL на сегодня предлагает 16 сервисов между основными портами Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Северной и Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента и Северной Америки.

    По замыслу, объединенная SOFRANA ANL логично встроится в структуру региональных перевозчиков в составе CMA CGM – OPDR и MacAndrews в Европе, CNC в Азии. Кроме того, этим летом CMA CGM достигла договоренности с Maersk о приобретении Mercosul Line, которая специализируется на бразильском рынке.

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