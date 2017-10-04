У Коммандит Сервис новый владелец

Международная группа компаний «АРЕТИ», проект российского предпринимателя Игоря Макарова, созданный в результате ребрендинга Международной группы компаний (МГК) «ИТЕРА», завершает приобретение 50% Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group).

Как сообщает МГК «АРЕТИ» процесс находится на завершающей стадии. Согласно соглашению об основных условиях сделки, владельцем 50% доли управляющей компании ГК «Новый Поток» становится президент «АРЕТИ» Игорь Макаров. Оставшиеся 50% сохраняет за собой президент New Stream Group Дмитрий Мазуров.

По данным АРЕТИ, акционеры договорились совместно осуществлять руководство деятельностью группы «Новый Поток». При этом И.Макаров займет пост председателя Совета директоров управляющей компании Группы компаний «Новый Поток», а также холдинговой компании Группы – New Stream Holding и в дальнейшем в рамках своих компетенций займется вопросами стратегии и определения ключевых направлений развития ГК, развития на международных рынках.

На сегодняшний день ГК «Новый Поток», среди прочих активов, владеет Антипинским НПЗ (мощность 9 млн тонн нефти в год) и месторождениями углеводородов в Оренбургской области, рядом логистических и трейдинговых компаний, а также осуществляет управление Марийским НПЗ (1,6 млн тонн нефти в год), морским перевалочным комплексом в порту Мурманск «Коммандит Сервис» (резервуарный парк 104 тыс. тонн, объем перевалки 3 млн тонн нефтепродуктов в год).

Кроме того, ранее стало известно, что ГК «Новый Поток» стал акционером компании «Нефтегазиндустрия», которая владеет Афипским НПЗ НПЗ (мощность переработки 6 млн тонн нефти в год). С августа этого года ГК «Новый Поток» осуществляет управление Афипским НПЗ (Краснодарский край) и экспорт основного объема нефтепродуктов с завода.

По данным SeaNews, ООО «Коммандит Сервис» по итогам 8 месяцев этого года увеличил обработку нефтепродуктов на 70,5% – до 1,13 млн тонн.