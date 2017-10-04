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    • Первый short sea контейнеровоз на СПГ

    04.10.2017

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    • Unifeeder начал эксплуатацию первого в мире short sea контейнеровоза, работающего на сжиженном природном газе.

    Судно «Wes Amelie» 2011 года постройки вместимостью 1036 TEU прошло переоборудование и теперь задействовано на сервисе Unifeeder между Роттердамом и портами Прибалтики и Польши.

    В ходе модернизации главный двигатель судна MAN 8L48/60B проапгрейдили до четырехтактного MAN 51/60DF, который позволяет использовать различные виды топлива.

    Работы проводили специалисты MAN Diesel & Turbo под надзором классификационного общества Bureau Veritas. Судовладелец, Wessels Reederei, принял переоборудованный контейнеровоз в сентябре.

    Как отмечают в Unifeeder, при использовании в качестве бункера сжиженного природного газа выбросы в атмосферу оксидов серы снижаются примерно на 99%, оксидов азота – примерно на 90% и углекислого газа – на 20%.

     

     

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