Первый short sea контейнеровоз на СПГ

Unifeeder начал эксплуатацию первого в мире short sea контейнеровоза, работающего на сжиженном природном газе.

Судно «Wes Amelie» 2011 года постройки вместимостью 1036 TEU прошло переоборудование и теперь задействовано на сервисе Unifeeder между Роттердамом и портами Прибалтики и Польши.

В ходе модернизации главный двигатель судна MAN 8L48/60B проапгрейдили до четырехтактного MAN 51/60DF, который позволяет использовать различные виды топлива.

Работы проводили специалисты MAN Diesel & Turbo под надзором классификационного общества Bureau Veritas. Судовладелец, Wessels Reederei, принял переоборудованный контейнеровоз в сентябре.

Как отмечают в Unifeeder, при использовании в качестве бункера сжиженного природного газа выбросы в атмосферу оксидов серы снижаются примерно на 99%, оксидов азота – примерно на 90% и углекислого газа – на 20%.