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    • Земснаряд по проекту Damen построят в Петрозаводске

    04.10.2017

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    • Damen Shipyards Group подписал с ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» контракт на строительство самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником – TSHD 2000 по заказу ФГУП «Росморпорт».

    Как пояснил Sales Manager Damen Марк Тийссен, голландская компания предоставит «Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу» проект судна и пакет материалов. «Кроме того, мы готовы оказать содействие в процессе строительства», – добавил он.

    Damen практикует продажу проектов судов и лицензий на строительство клиентам и местным верфям, не входящих в группу Damen, на которых клиенты желают осуществлять строительство.

    Передача построенного в Петрозаводске земснаряда заказчику намечена на 2019 год. Работать судно будет на поддержании глубин в северных портах РФ.

    Это будет шестой земснаряд в составе дноуглубительного флота «Росморпорта», построенный по проекту Damen. Другие включают

    фрезерный земснаряд с роторными разрыхлителем CSD 650, три самоотводных земснаряда с волочащимся грунтоприемником TSHD 1000 (были построены по лицензии на «Красном Сормово») и один самоотводный земснаряд с волочащимся грунтоприемником «Северная Двина» (был передан «Росморпорту» в прошлом году).

    Напомним, в конце прошлого года «Росморпорт» заключил с Damen Shipyards Group соглашение о намерениях об участии компании в уставном капитале ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

    «Росморпорт» тогда сообщал, что по условиям соглашения намерен привлечь Damen к развитию судостроительных мощностей «Онежского судостроительно-судоремонтного завода». Damen формат сотрудничества не комментировал. Нынешний контракт был подписан на «Неве».

     

     

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