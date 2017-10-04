Земснаряд по проекту Damen построят в Петрозаводске

Damen Shipyards Group подписал с ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» контракт на строительство самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником – TSHD 2000 по заказу ФГУП «Росморпорт».

Как пояснил Sales Manager Damen Марк Тийссен, голландская компания предоставит «Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу» проект судна и пакет материалов. «Кроме того, мы готовы оказать содействие в процессе строительства», – добавил он.

Damen практикует продажу проектов судов и лицензий на строительство клиентам и местным верфям, не входящих в группу Damen, на которых клиенты желают осуществлять строительство.

Передача построенного в Петрозаводске земснаряда заказчику намечена на 2019 год. Работать судно будет на поддержании глубин в северных портах РФ.

Это будет шестой земснаряд в составе дноуглубительного флота «Росморпорта», построенный по проекту Damen. Другие включают

фрезерный земснаряд с роторными разрыхлителем CSD 650, три самоотводных земснаряда с волочащимся грунтоприемником TSHD 1000 (были построены по лицензии на «Красном Сормово») и один самоотводный земснаряд с волочащимся грунтоприемником «Северная Двина» (был передан «Росморпорту» в прошлом году).

Напомним, в конце прошлого года «Росморпорт» заключил с Damen Shipyards Group соглашение о намерениях об участии компании в уставном капитале ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

«Росморпорт» тогда сообщал, что по условиям соглашения намерен привлечь Damen к развитию судостроительных мощностей «Онежского судостроительно-судоремонтного завода». Damen формат сотрудничества не комментировал. Нынешний контракт был подписан на «Неве».