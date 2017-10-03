Якореукладчик для Каспия

Судоходная компания «Арк» приняла в эксплуатацию судно снабжения / якореукладчик «Antarctic». Проект был разработан Offshore Ship Designers (OSD) в тесном сотрудничестве с заказчиком.

Как сообщили SeaNews в OSD, проект отчасти базируется на проекте другого якореукладчика, построенного для «Арк» в 2012 году, – «Arctic».

Новое судно предназначено для работы на Каспии при температурах до минус 30 градусов, ледовый класс – 1A.

Для строительства была использована высококачественная сталь, при этом конструкция была оптимизирована с тем, чтобы обеспечить сравнительно небольшой для судна ледового класса вес корпуса.

Судно предназначено для постановки якорей, обеспечения снабжения и выполнения спасательных работ, оно может выполнять доставку грузов, участвовать в тушении пожаров, при необходимости оно может принять на борт 100 человек.

Минимальная осадка составляет около 2,5 м, что позволяет «Antarctic» работать на мелководных участках.