Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Якореукладчик для Каспия

    03.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Судоходная компания «Арк» приняла в эксплуатацию судно снабжения / якореукладчик «Antarctic». Проект был разработан Offshore Ship Designers (OSD) в тесном сотрудничестве с заказчиком.

    Как сообщили SeaNews в OSD, проект отчасти базируется на проекте другого якореукладчика, построенного для «Арк» в 2012 году, – «Arctic».

    Новое судно предназначено для работы на Каспии при температурах до минус 30 градусов, ледовый класс – 1A.

    Для строительства была использована высококачественная сталь, при этом конструкция была оптимизирована с тем, чтобы обеспечить сравнительно небольшой для судна ледового класса вес корпуса.

    Судно предназначено для постановки якорей, обеспечения снабжения и выполнения спасательных работ, оно может выполнять доставку грузов, участвовать в тушении пожаров, при необходимости оно может принять на борт 100 человек.

    Минимальная осадка составляет около 2,5 м, что позволяет «Antarctic» работать на мелководных участках.

    163

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ЗерноИюльКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 06.07.2017 Вялотекущий восходящий тренд
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона сохраняет вялотекущий восходящий тренд. По информации судового брокера Руфко, задержки с […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    БуксировкаДобычаКаспийское мореНефтьШельфовые проекты 11.04.2017 Верхнее строение ЛСП-2 для месторождения им. В.Филановского
    11 апреля от причалов судостроительного завода «Красные Баррикады» в Астрахани началась буксировка комплекса верхнего строения ледостойкой стационарной платформы […]
    0
    2017АвгустЗерноКаспийское мореФрахтовые ставки 17.08.2017 Рост ставок может привести к снижению торговой активности
    На текущей неделе фрахтовый рынок сохраняет стабильную тенденцию роста. По данным судового брокера Руфко, свободного тоннажа, особенно на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ЗерноКаспийское мореФрахтовые ставки 16.02.2017 Низкая активность в Азовском регионе, каспийский рынок на нуле
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует очень низкую активность. По данным судового брокера Руфко, из-за сложной […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Азовское мореКаспийское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 21.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    На текущей неделе уровень активности на фрахтовом рынке как Азовского, так и Каспийского региона остается высоким. По данным […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустЗерноКаспийское мореФрахтовые ставки 10.08.2017 Свободных судов нет
    Фрахтовый рынок Азовского региона продолжает расти. По данным судового брокера Руфко, большинство фрахтователей испытывают недостаток тоннажа, так как […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ЗерноКаспийское мореФрахтовые ставки 12.05.2017 Возобновление турецкого экспорта и запреты на заход судов
    На прошлой неделе было официально объявлено, что Россия возобновила экспорт зерна в Турцию, приостановленный с апреля. По мнению […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ЗерноКаспийское мореФрахтовые ставки 13.04.2017 Трейдеры пытаются переориентироваться на другие рынки
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует тенденцию к снижению. По данным судового брокера Руфко, начиная с […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    DFDSНовостройРо-ро 13.06.2017 DFDS запускает ро-ро суда
    DFDS сообщил о спуске на воду «Tulipa Seaways» – второго ро-ро судна, построенного на немецкой верфи Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. […]
    0
    COSCOКредитыНовостройСудостроениеТанкер 26.06.2017 Полмиллиарда долларов на строительство танкеров
    Cosco Shipping Energy Transportation подписала кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая о финансировании строительства танкеров. Согласно договору Экспортно-импортный […]
    0
    Hapag-LloydUASCМегаконтейнеровозНовострой 28.09.2017 Последний из 17
    Hapag-Lloyd принял «Al Jmeliyah» – последний в серии из 17 контейнеровозов, заказанных UASC летом 2013 года. Строительство осуществлялось […]
    0
    2017Азовское мореЗерноИюньКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 29.06.2017 Праздники закончились, рынок активизируется
    Из-за праздников в Турции эта неделя началась на фоне низкой активности и сравнительно низких фрахтовых ставок. Однако в […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    03.10.2017 Тендеры «Газпром экспорта» на перевозку серы
    03.10.2017 Грузооборот российского транспорта
    02.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    02.10.2017 Грузы РЖД
    02.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    29.09.2017 Panalpina продолжает покупать
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +