Эквалайзер из контейнеров

Zim предоставит 30 морских контейнеров для проведения музыкального фестиваля DGTL, который в этом году впервые пройдет в Израиле.

Как сообщили SeaNews в компании, в числе прочего контейнеры будут использованы для гигантского эквалайзера шириной 24 м и высотой 10 м, который будет установлен у входа в парк Яркон в Тель-Авиве, где будет проходить мероприятие.

Как отмечают в Zim, компания также предоставляет контейнеры пострадавшим от природных катастроф, так, в этом году Zim пожертвовал контейнеры пострадавшим от ураганов на Карибах.