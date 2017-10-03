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    • Эквалайзер из контейнеров

    03.10.2017

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    • Zim предоставит 30 морских контейнеров для проведения музыкального фестиваля DGTL, который в этом году впервые пройдет в Израиле.

    Как сообщили SeaNews в компании, в числе прочего контейнеры будут использованы для гигантского эквалайзера шириной 24 м и высотой 10 м, который будет установлен у входа в парк Яркон в Тель-Авиве, где будет проходить мероприятие.

    Как отмечают в Zim, компания также предоставляет контейнеры пострадавшим от природных катастроф, так, в этом году Zim пожертвовал контейнеры пострадавшим от ураганов на Карибах.

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