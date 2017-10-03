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    • Уставный капитал РЖД увеличат под инвестпроекты

    03.10.2017

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    • На сайте правительства опубликованы распоряжение от 29 сентября 2017 года №2098-р «Об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» для реализации инвестиционных проектов» и постановление от 29 сентября 2017 года №1183 «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

    Согласно справке к документам, распоряжением №2098-р в уставный капитал ОАО «РЖД» направляется взнос в размере 13,15 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры.

    В том числе 3,74 млрд рублей предусмотрено на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла и 9,41 млрд рублей – на строительство дополнительных остановочных пунктов Московской железной дороги и интеграцию Савёловского направления Московской железной дороги и Московского центрального кольца.

    В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества. Поэтому постановлением №1183 в устав ОАО «РЖД» вносятся изменения, касающиеся размера уставного капитала и количества размещенных акций.

    Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

    Распоряжение

    Постановление

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