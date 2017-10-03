Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Тендеры «Газпром экспорта» на перевозку серы

    03.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • ООО «Газпром экспорт», дочернее общество ПАО «Газпром», объявило два открытых запроса предложений на осуществление транспортировки серы водным транспортом от причалов на реке Бузан (Астраханская область, Красноярский район, село Сеитовка) до рейда порта Кавказ.

    Согласна техническому заданию, победитель первого тендера должен обеспечить подачу судов и оказывать услуги по перевозке водным транспортом газовой технической гранулированной и комовой серы в объеме 1,4 млн тонн, по втором конкурсу – 450 тыс. тонн (c использованием разнотоннажных судов и баржебуксирных составов).

    Начальная (максимальная) цена по первому договору составляет 1 201,808 млн рублей, по второму –707,7 млн рублей.

    Напомним, что «Газпром экспорт» в навигацию 2017 года объявлял аналогичные тендеры, тогда начальная (максимальная) цена по договорам составляли 488,25 млн рублей и 1 519 млн рублей.

    Срок оказания услуг по договору – в период навигации 2018 года по внутренним водным путям, в зависимости от гидрометео- и путевых условий на маршруте движения флота в начальный и конечный периоды навигации. Срок действия договора – c 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 года.

    Требование к перевозчикам – наличие опыта перевозки твердой серы речным транспортом.

    Заявки от участников принимаются до 23 октября текущего года, дата подведения итогов намечено на 1 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге.

    194

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ТемрюкТендер 26.08.2017 Тендер на рейдовую перевалку
    ООО «Порт Мечел-Темрюк» разместило открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ и оказание услуг по […]
    0
    Бункерный бизнесБункеровкаРоснефтьТендерЮг 04.07.2017 Бункерный тендер Роснефти
    ООО «РН-Бункер», дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», которое осуществляет поставки и оказывает услуги по заправке судов в большинстве […]
    0
    РУСАЛТендер 02.08.2017 Тендер на перевалку алюминия
    Первого августа крупнейший российский производитель алюминия – группа РУСАЛ объявила конкурс на отбор исполнителей по оказанию услуг по […]
    0
    HeavyliftНегабаритТендер 12.05.2017 Негабаритный тендер
    В первых числах мая АО «Мобильные ГТЭС» объявило открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения […]
    0
    РУСАЛТендер 03.08.2017 Тендер на отгрузки глинозема
    Группа РУСАЛ объявила конкурс на отбор исполнителей по организации отгрузки импортного глинозема в полувагонах с использованием вкладышей вагонных […]
    0
    Арктические перевозкиВоенные грузыКонтрактСеверное морское пароходствоТендер 05.06.2017 СМП повезет грузы Минобороны
    ОАО «Северное морское пароходство» выиграло тендер Министерства обороны РФ и заключило договор на перевозку в навигацию 2017 года […]
    0
    Новороссийский морской торговый портТендер 23.01.2017 Тендер НМТП
    Группа НМТП разместила открытый запрос предложений на право заключения договора на предоставление комплекса услуг с привлечением судов исполнителя […]
    0
    Новороссийский морской торговый портСюрвейТендер 12.07.2017 Тендер Черномортранснефти
    АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» («Черномортранснефть») объявило открытый аукцион на оказание сюрвейерских услуг. Место выполнения работ – Краснодарский край, […]
    0
    ПРРТендер 15.08.2017 Тендер на перевалку через Ейск
    АО «Каспийский завод листового стекла» разместило запрос котировок на оказание услуг по перевалке через портовый терминал города Ейск. […]
    0
    АстраханьСераТендер 20.02.2017 Тендеры Газпром экспорта
    ООО «Газпром экспорт» — дочернее общество ПАО «Газпром», объявила два запроса предложений на осуществление транспортировки серы водным транспортом […]
    0
    Новороссийский морской торговый портТендерФАС 16.02.2017 ФАС аннулировала закупку НМТП
    В антимонопольное ведомство поступила жалоба АО «Роснефтефлот» на действия ПАО «Новороссийский морской торговый порт» при проведении открытого запроса […]
    0
    ГазпромКрымТендер 07.03.2017 Паромный тендер Газпрома
    ООО «Газпромтранс», объединяющее все железнодорожные активы дочерних предприятий Газпрома и являющееся их официальным экспедитором, разместило открытый запрос предложений […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    03.10.2017 Тендеры «Газпром экспорта» на перевозку серы
    03.10.2017 Грузооборот российского транспорта
    02.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    02.10.2017 Грузы РЖД
    02.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    29.09.2017 Panalpina продолжает покупать
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +