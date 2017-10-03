Тендеры «Газпром экспорта» на перевозку серы

ООО «Газпром экспорт», дочернее общество ПАО «Газпром», объявило два открытых запроса предложений на осуществление транспортировки серы водным транспортом от причалов на реке Бузан (Астраханская область, Красноярский район, село Сеитовка) до рейда порта Кавказ.

Согласна техническому заданию, победитель первого тендера должен обеспечить подачу судов и оказывать услуги по перевозке водным транспортом газовой технической гранулированной и комовой серы в объеме 1,4 млн тонн, по втором конкурсу – 450 тыс. тонн (c использованием разнотоннажных судов и баржебуксирных составов).

Начальная (максимальная) цена по первому договору составляет 1 201,808 млн рублей, по второму –707,7 млн рублей.

Напомним, что «Газпром экспорт» в навигацию 2017 года объявлял аналогичные тендеры, тогда начальная (максимальная) цена по договорам составляли 488,25 млн рублей и 1 519 млн рублей.

Срок оказания услуг по договору – в период навигации 2018 года по внутренним водным путям, в зависимости от гидрометео- и путевых условий на маршруте движения флота в начальный и конечный периоды навигации. Срок действия договора – c 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 года.

Требование к перевозчикам – наличие опыта перевозки твердой серы речным транспортом.

Заявки от участников принимаются до 23 октября текущего года, дата подведения итогов намечено на 1 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге.