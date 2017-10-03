Грузооборот российского транспорта

По итогам января-августа 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 4 млрд 942,4 млн тонн. Это больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года на 2,4%.

Более 66% от общего объема перевозок всеми видами транспорта приходится на автомобили.

Автотранспортом за 8 месяцев этого года было перевезено 3 млрд 271,4 млн тонн грузов, что на 1,4% больше показателя прошлого года.

По данным Госкомстата РФ, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с показателем января-августа 2016 года выросли на 3% до 836,8 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 16,1% до 16,6 млн тонн.

Объем перевозок внутренним водным транспортом снизился – на 8,2%, до 70,5 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом увеличились на 9,4% и составили порядка 0,7 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 746,3 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 7,2%.