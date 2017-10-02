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    • Происшествия с яхтами и разлив нефтепродуктов на Оби

    02.10.2017

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    • По данным ГМСКЦ, днем 28 сентября во время урагана яхта «Оливия» (судовладелец частное лицо) у причала № 58 порта Новороссийск получила повреждения. В 22-00 кормовая часть яхты ушла под воду. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Ущерб от происшествия уточняется. Выполняются мероприятия по подготовке к подъему яхты на берег.

    В 8-15 28 сентября на реке Амур, на акватории затона Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота, несамоходное судно без экипажа МТ-3044 (баржа), судовладелец АО «Амурское пароходство», стоящее на якорной стоянке в затоне, сильным порывом ветра (до 22 м/с) было сорвано со своего места и произвело навал на маломерные прогулочные суда и плавсредства яхтенного клуба, повредив их. Погибших и пострадавших нет. Разлива и угрозы разлива нефтепродуктов нет. Повреждения судна МТ-3044 и причиненный ущерб судам и плавсредствам яхтклуба определяются.

    29 сентября около 11-00 на реке Обь у поселка Аксарка был обнаружен разлив нефтепродуктов вдоль берега размером 200 х 50 м. Разлив произошел в месте разгрузки барж из состава теплоход «Чулым» с нефтеналивной баржи «Скала-4», судовладелец ЗАО «Омтранснефтепродукт», из соединения грузовых шлангов. Силами экипажа «Чулым» заведены две линии боновых заграждений, в ЛАРН участвовали теплоходы «Алдан» и «Габит Мусрепов». К 16-00 29 сентября разлив ликвидирован, трубопровод восстановлен. Пострадавших нет.

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