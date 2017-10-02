Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2017

    02.10.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы читать материалы целиком. Или получите доступ к демо-материалам.

    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Нас читают

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ГлобальноЗерноМеталлоломСентябрьУгольФрахтовые ставкиЧерное море 11.09.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 35
    На 35 неделе фрахтовый рынок Черного моря остается стабильным, ставки на перевозку судами прибрежного плавания находятся на уровне […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016АвгустАзово-Донской бассейнАпрельГрузоперевозкиДекабрьИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьФевральЮгЯнварь 17.01.2017 Итоги навигации 2016 в Азово-Донском бассейне
    5 декабря 2016 года завершилась транзитная навигация на нижнем Дону. Как сообщает бассейновая администрация, работы средств навигационного оборудования […]
    0
    2017ГлобальноИюньКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки 26.06.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2017
    На прошедшей неделе спотовые ставки на трейде Азия – Европа выросли, но незначительно. На американском трейде ставки продолжали […]
    0
    2017АпрельБлижнее зарубежьеКонтейнерооборотМайМартУкраинаФевральЯнварь 28.06.2017 Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам 5 месяцев 2017 года составил 246,1 тыс. TEU. Это на 2,6% больше, чем […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016АвгустАвторынокАпрельДекабрьИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьПродажиСентябрьФевральЯнварь 13.01.2017 Авторынок потерял 11% в 2016 году
    Продажи легковых и коммерческих автомобилей по итогам 2016 года составили почти 1,43 млн единиц. Так, по сравнению с […]
    0
    2017OOILФинансы 08.08.2017 OOIL снова с прибылью
    OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Выручка увеличилась в сравнении с первым […]
    0
    2017Азовское мореЗерноИюньКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 15.06.2017 Возможно дальнейшее снижение ставок
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует тенденцию к снижению. По данным судового брокера Руфко, торговая активность […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017Азовское мореЗерноКаспийское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 14.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    На текущей неделе на фрахтовом рынке Азовского региона сохраняется восходящий тренд. С одной стороны, увеличение объемов рейдовой перевалки […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАвгустАпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЮгЯнварь 27.09.2017 New Weekly №54 Контейнерооборот портов Юга РФ, 8 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017TEUАпрельГданьскГлобальноКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 26.05.2017 Контейнерооборот Гданьска
    По итогам первых четырех месяцев 2017 года контейнерооборот Гданьска вырос по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 2,5% […]
    0
    2017TEUАпрельИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 16.08.2017 Оборот мировых контейнерных линий
    По итогам первого полугодия 2017 года, по данным CTS, суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок составил 78,9 млн […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустФрахтовые ставкиЮг 24.08.2017 Рост ставок замедлился из-за праздников
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона остается на уровне предыдущей недели. В связи с приближающимися праздниками в […]
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    02.10.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 38
    02.10.2017 Грузы РЖД
    02.10.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 38
    29.09.2017 Panalpina продолжает покупать
    29.09.2017 Операционные расходы снижаются
    28.09.2017 Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +