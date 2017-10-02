Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2017

На 39 неделе года спотовые ставки на внутриазиатском трейде немного подросли, на европейском направлении – продолжили снижение.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 2,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,4%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 4,7%, на порты восточного побережья – на 5,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились – минус 2,7% к уровню 38 недели.

Ставки на Австралию и Новую Зеландию также сократились – на 3%, ставки на Южную Америку – на 2,1%.

На внутриазиатском трейде спотовые ставки на Сингапур выросли на 0,7%, на Южную Корею – на 2,2%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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