Инвестиции идут туда, где комфортно

Начальник отдела стратегического планирования Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» Никита Артемьев дал интервью SeaNews на полях 9-го Балтийского транспортного форума, который прошел в Калининграде. Он рассказал о, развитии терминально-логистического центра «Калининград», интеграции Калининградской железной дороги в пространство Европы и о том, что делается ОАО «РЖД» для реализации проекта контрейлерных перевозок.

— Никита Александрович, проект по созданию угольного и контейнерного терминалов на станции Дзержинская-Новая Калининградской области планируется реализовать в 2017-2018 годах. На какую мощность они рассчитаны?

— Центральной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – филиалом ОАО «РЖД» при поддержке Калининградской железной дороги уже сегодня начато строительство и реализация проекта терминально-логистического центра «Калининград».

ТЛЦ «Калининград» будет в себя включать контейнерный, угольный, тяжеловесный, инертный терминалы и терминал тарно-штучных грузов на станции Дзержинская-Новая. В 2017 году планируем завершить работы по I этапу обустройства перегрузочной площадки для перегрузки угля и контейнерно-тяжеловесной площадки на станции Дзержинская-Новая, что позволит увеличить площадь угольной площадки до 34 000 кв. м, а контейнерно-тяжеловесной до 6 500 кв. м.

В 2018 году будут проведены работы по благоустройству территории и поставлен современный быстровозводимый складской комплекс, будет произведена доукомплектация объекта необходимыми погрузочно-разгрузочной техникой и механизмами.

Кроме того, начата реализация проекта по созданию сателлита ТЛЦ «Калининград» на базе грузового двора станции Черняховск для переработки контейнерных и контрейлерных поездов. Проект будет реализован в 2017-2018 годах.

Комплексная реализация проекта позволит увеличить годовые объемы погрузочно-разгрузочных работ с лесными грузами до 72 тыс. тонн, тарно-штучных грузов – до 52 тыс. тонн, перегруз угольной продукции до 700 тыс. тонн, переработку контейнеров – до 16 тыс. ДФЭ.

— Расширится ли география экспорта? На Балтийском транспортном форуме Вы говорили о нескольких маршрутах, в том числе и на Польшу. По какому маршруту идут угольная продукция, контейнеры и какая номенклатура грузов в них? Какая доля китайских грузов?

— Преимуществом Калининградской железной дороги и терминально-складской инфраструктуры Центральной дирекции является интеграция в пространство Западной Европы, наличие на полигоне дороги путей с колеёй 1435 мм, и наличием двух пограничных переходов с Республикой Польша (Железнодорожный-Скандава, Мамоново-Бранево), что позволяет производить перевалку экспортно-импортных грузов с узкой на широкую колею, а также в обратном направлении. Таким образом, в настоящее время мы планируем обработку тяжеловесных грузов и контейнеров, прибывающих в экспортно-импортном сообщении, в направлении Азия – Европа.

С мая 2017 года Калининградской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом организован перегруз угольной продукции, следующей со станции Мереть Западно-Сибирской железной дороги в направлении Республики Польша через пограничный переход Мамоново-Бранево, из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм на станции Дзержинская-Новая, а 25 сентября текущего года при участии АО «ОТЛК» по колее 1435 мм прибыл первый контейнерный поезд направлением Европа – Китай в Ново-Западный парк станции Черняховск с товарами народного потребления, нашими силами произведён перегруз контейнеров с колеи 1435 мм на колею 1520 мм для последующей отправки в Китай.

Реализация проектов по созданию контейнерных терминалов на станциях Дзержинская-Новая и Черняховск позволит, например, дать жизнь проекту по обработке крупнотоннажных контейнеров с комплектующими для производства автомобилей в адрес ООО «Автотор-Терминал» при непосредственном участии железнодорожного транспорта.

Таким образом, сегодня мы видим, что есть заинтересованность грузовладельцев в этих проектах, номенклатура грузов различная, от брендовой одежды до комплектующих для производства автомобилей. Мы надеемся и планируем, что объемы грузоперевозок будут наращиваться, о соотношении долей груза говорить пока преждевременно.

— Можно ли говорить о том, что терминал – достойный конкурент соседним странам, есть перспектива «перетащить» часть грузов от них?

— Руководством Калининградской железной дороги с причастными подразделениями была проведена работа по внесению станций Дзержинская-Новая и Черняховск в приложение 5 «Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении» (СМГС), что позволило организовать вышеупомянутую работу по перегрузу продукции и в обратном направлении. До этого такая работа реализовывалась только на терминалах в Польше.

— Может ли произойти так, что этот терминал «заберет» часть объемов перевалки угля, например, из Усть-Луги?

— Целью проекта является создание дополнительного сервиса, а не прямая конкуренция с портами, он позволит грузовладельцам выбирать наиболее оптимальные варианты доставки грузов с учетом появившейся альтернативы.

На сегодняшний день основным клиентом по переработке угольной продукции на станции Дзержинская-Новая является ПАО «Кузбасская Топливная Компания».

При реализации нашего проекта открываются дополнительные услуги по складской логистике, рост международного транзита через регион, формирование конкурентно-способной ставки.

Тем не менее, все же мы планируем переключение с морского вида транспорта на железнодорожный грузопоток крупнотоннажных контейнеров с автокомплектующими, следующими в адрес ООО «Автотор-Терминал» из порта Пусан (Корея), об этом проекте было упомянуто ранее. Перевозка планируется по маршруту Находка-Восточная – Калининград в составе ускоренного контейнерного поезда с использованием транспортного продукта ОАО «РЖД» – «ТранСиб за 7 суток».

— Если это не коммерческая тайна – сколько составили инвестиции?

— Проект реализовывается за счет собственных инвестиционных средств ОАО «РЖД» и в настоящее время ведутся работы по уточнению объемов строительства II очереди проекта, поэтому об итоговой его стоимости говорить преждевременно.

— Это будет открытая перевалка угля или закрытая?

— Открытая перевалка. Возможен как прямой перегруз из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеей 1435 мм, так и через площадку, «буферную зону».

— Как соблюдаются экологические нормы?

— На проект получено положительное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучения человека о соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитария классификации предприятий, сооружений и иных объектов».

— Есть ли тарифные преференции Латвии и Литвы на транзит через эти страны?

— Для организации отправки контейнеров в составе контейнерного поезда по маршруту Находка-Восточная – Дзержинская-Новая предоставлена скидка в размере 50% от действующего тарифа от Литовских железных дорог без привязки к годовым объемам.

— Тема контрейлерных перевозок широко обсуждается в Калининградской области. Что делается конкретно вами в этом сегменте?

— В настоящее время ОАО «РЖД» реализует проект организации регулярных контрейлерных перевозок во внутрироссийском и международных сообщениях.

Контрейлерная перевозка (из Модельного закона о контрейлерных перевозках, утвержденного Постановлением № 42-11 от 16 апреля 2015 года межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) – перевозка по определенному маршруту грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, часть маршрута в которой организуется как перевозка автопоезда, автомобиля(ей), автоприцепа(ов), полуприцепа(ов), трейлеров, съемных автомобильных кузовов (контрейлерных единиц) контрейлерным поездом с грузом или без него.

Работа по реализации данного проекта проводится под эгидой Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» по следующим направлениям:

Создание необходимой терминально-складской инфраструктуры. Центральной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом совместно с заинтересованными в данном проекте представителями бизнес-сообщества определяются возможные площадки погрузки и выгрузки контрейлеров на железнодорожных станциях в этих городах. Приоритетным способом погрузки-выгрузки контрейлеров определен вертикальный способ с использованием ричстакеров или козловых кранов, оборудованных специализированным грузозохватом типа Piggy back. Вариант погрузки автопоездов «накатом» может быть использован на станции Черняховск, где имеется соответствующая эстакада.