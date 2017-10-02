Инвестиции идут туда, где комфортно

Начальник отдела стратегического планирования Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» Никита Артемьев дал интервью SeaNews на полях 9-го Балтийского транспортного форума, который прошел в Калининграде. Он рассказал о, развитии терминально-логистического центра «Калининград», интеграции Калининградской железной дороги в пространство Европы и о том, что делается ОАО «РЖД» для реализации проекта контрейлерных перевозок.
— Никита Александрович, проект по созданию угольного и контейнерного терминалов на станции Дзержинская-Новая Калининградской области планируется реализовать в 2017-2018 годах. На какую мощность они рассчитаны?
— Центральной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом – филиалом ОАО «РЖД» при поддержке Калининградской железной дороги уже сегодня начато строительство и реализация проекта терминально-логистического центра «Калининград».
ТЛЦ «Калининград» будет в себя включать контейнерный, угольный, тяжеловесный, инертный терминалы и терминал тарно-штучных грузов на станции Дзержинская-Новая. В 2017 году планируем завершить работы по I этапу обустройства перегрузочной площадки для перегрузки угля и контейнерно-тяжеловесной площадки на станции Дзержинская-Новая, что позволит увеличить площадь угольной площадки до 34 000 кв. м, а контейнерно-тяжеловесной до 6 500 кв. м.
В 2018 году будут проведены работы по благоустройству территории и поставлен современный быстровозводимый складской комплекс, будет произведена доукомплектация объекта необходимыми погрузочно-разгрузочной техникой и механизмами.
Кроме того, начата реализация проекта по созданию сателлита ТЛЦ «Калининград» на базе грузового двора станции Черняховск для переработки контейнерных и контрейлерных поездов. Проект будет реализован в 2017-2018 годах.
Комплексная реализация проекта позволит увеличить годовые объемы погрузочно-разгрузочных работ с лесными грузами до 72 тыс. тонн, тарно-штучных грузов – до 52 тыс. тонн, перегруз угольной продукции до 700 тыс. тонн, переработку контейнеров – до 16 тыс. ДФЭ.
— Расширится ли география экспорта? На Балтийском транспортном форуме Вы говорили о нескольких маршрутах, в том числе и на Польшу. По какому маршруту идут угольная продукция, контейнеры и какая номенклатура грузов в них? Какая доля китайских грузов?
— Преимуществом Калининградской железной дороги и терминально-складской инфраструктуры Центральной дирекции является интеграция в пространство Западной Европы, наличие на полигоне дороги путей с колеёй 1435 мм, и наличием двух пограничных переходов с Республикой Польша (Железнодорожный-Скандава, Мамоново-Бранево), что позволяет производить перевалку экспортно-импортных грузов с узкой на широкую колею, а также в обратном направлении. Таким образом, в настоящее время мы планируем обработку тяжеловесных грузов и контейнеров, прибывающих в экспортно-импортном сообщении, в направлении Азия – Европа.
С мая 2017 года Калининградской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом организован перегруз угольной продукции, следующей со станции Мереть Западно-Сибирской железной дороги в направлении Республики Польша через пограничный переход Мамоново-Бранево, из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм на станции Дзержинская-Новая, а 25 сентября текущего года при участии АО «ОТЛК» по колее 1435 мм прибыл первый контейнерный поезд направлением Европа – Китай в Ново-Западный парк станции Черняховск с товарами народного потребления, нашими силами произведён перегруз контейнеров с колеи 1435 мм на колею 1520 мм для последующей отправки в Китай.
Реализация проектов по созданию контейнерных терминалов на станциях Дзержинская-Новая и Черняховск позволит, например, дать жизнь проекту по обработке крупнотоннажных контейнеров с комплектующими для производства автомобилей в адрес ООО «Автотор-Терминал» при непосредственном участии железнодорожного транспорта.
Таким образом, сегодня мы видим, что есть заинтересованность грузовладельцев в этих проектах, номенклатура грузов различная, от брендовой одежды до комплектующих для производства автомобилей. Мы надеемся и планируем, что объемы грузоперевозок будут наращиваться, о соотношении долей груза говорить пока преждевременно.
— Можно ли говорить о том, что терминал – достойный конкурент соседним странам, есть перспектива «перетащить» часть грузов от них?
— Руководством Калининградской железной дороги с причастными подразделениями была проведена работа по внесению станций Дзержинская-Новая и Черняховск в приложение 5 «Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении» (СМГС), что позволило организовать вышеупомянутую работу по перегрузу продукции и в обратном направлении. До этого такая работа реализовывалась только на терминалах в Польше.
— Может ли произойти так, что этот терминал «заберет» часть объемов перевалки угля, например, из Усть-Луги?
— Целью проекта является создание дополнительного сервиса, а не прямая конкуренция с портами, он позволит грузовладельцам выбирать наиболее оптимальные варианты доставки грузов с учетом появившейся альтернативы.
На сегодняшний день основным клиентом по переработке угольной продукции на станции Дзержинская-Новая является ПАО «Кузбасская Топливная Компания».
При реализации нашего проекта открываются дополнительные услуги по складской логистике, рост международного транзита через регион, формирование конкурентно-способной ставки.
Тем не менее, все же мы планируем переключение с морского вида транспорта на железнодорожный грузопоток крупнотоннажных контейнеров с автокомплектующими, следующими в адрес ООО «Автотор-Терминал» из порта Пусан (Корея), об этом проекте было упомянуто ранее. Перевозка планируется по маршруту Находка-Восточная – Калининград в составе ускоренного контейнерного поезда с использованием транспортного продукта ОАО «РЖД» – «ТранСиб за 7 суток».
— Если это не коммерческая тайна – сколько составили инвестиции?
— Проект реализовывается за счет собственных инвестиционных средств ОАО «РЖД» и в настоящее время ведутся работы по уточнению объемов строительства II очереди проекта, поэтому об итоговой его стоимости говорить преждевременно.
— Это будет открытая перевалка угля или закрытая?
— Открытая перевалка. Возможен как прямой перегруз из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеей 1435 мм, так и через площадку, «буферную зону».
— Как соблюдаются экологические нормы?
— На проект получено положительное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучения человека о соответствии СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитария классификации предприятий, сооружений и иных объектов».
— Есть ли тарифные преференции Латвии и Литвы на транзит через эти страны?
— Для организации отправки контейнеров в составе контейнерного поезда по маршруту Находка-Восточная – Дзержинская-Новая предоставлена скидка в размере 50% от действующего тарифа от Литовских железных дорог без привязки к годовым объемам.
— Тема контрейлерных перевозок широко обсуждается в Калининградской области. Что делается конкретно вами в этом сегменте?
— В настоящее время ОАО «РЖД» реализует проект организации регулярных контрейлерных перевозок во внутрироссийском и международных сообщениях.
Контрейлерная перевозка (из Модельного закона о контрейлерных перевозках, утвержденного Постановлением № 42-11 от 16 апреля 2015 года межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) – перевозка по определенному маршруту грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, часть маршрута в которой организуется как перевозка автопоезда, автомобиля(ей), автоприцепа(ов), полуприцепа(ов), трейлеров, съемных автомобильных кузовов (контрейлерных единиц) контрейлерным поездом с грузом или без него.
Работа по реализации данного проекта проводится под эгидой Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» по следующим направлениям:
Создание необходимой терминально-складской инфраструктуры. Центральной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом совместно с заинтересованными в данном проекте представителями бизнес-сообщества определяются возможные площадки погрузки и выгрузки контрейлеров на железнодорожных станциях в этих городах. Приоритетным способом погрузки-выгрузки контрейлеров определен вертикальный способ с использованием ричстакеров или козловых кранов, оборудованных специализированным грузозохватом типа Piggy back. Вариант погрузки автопоездов «накатом» может быть использован на станции Черняховск, где имеется соответствующая эстакада.
- Строительство необходимого подвижного состава. Летом этого года ОАО «Торговый дом РЖД» от имени АО «Федеральная грузовая компания» провело открытый аукцион на разработку технической документации и экспериментального образца новой инновационной модели универсальной вагон-платформы для контрейлерных перевозок. Победителем на торгах стало ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» (УКБВ, входит в АО «НПК «Уралвагонзавод»).
- Создание необходимой нормативной правовой базы. В рамках проводимой ОАО «РЖД» работы по организации международных регулярных контрейлерных перевозок предлагается установить упрощенный порядок прохождения государственной границы, при котором на железнодорожных пограничных переходах таможенными органами будет осуществляться только документальный контроль автотранспортных средств, а инструментальный контроль при осуществлении транспортного контроля автотранспортных средств – силами Ространснадзора на станциях назначения контрейлерных поездов. В целях законодательного закрепления данного положения ОАО «РЖД» подготовлены и направлены в Минтранс России соответствующие проекты изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление международных автомобильных перевозок. Кроме того, поскольку контрейлерные перевозки являются негабаритными, то во избежание необходимости использования платформ прикрытия, постановки в состав поезда вагонов с габаритными рамками и выполнения дополнительных мероприятий, предусмотренных положениями инструкции ДЧ-1835, ОАО «РЖД» разработан проект приказа Минтранса России об утверждении «контрейлерного габарита» (находится на регистрации в Минюсте России) и утвержден Порядок проверки готовности маршрутов к пропуску контрейлерных поездов и условий их пропуска.
- Создание гибких тарифных условий. Приказом ФАС России № 558/16 тарифы на контрейлерные перевозки снижены и в настоящее время рассчитываются на уровне тарифов на перевозки крупнотоннажных контейнеров.
- Первая опытная отправка контрейлерной платформы ООО «Карго Сервис» с коммерческим грузом с полигона Калининградской железной дороги планируется до конца 2017 года, погрузка будет осуществляться Калининградской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.