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    • Грузы РЖД

    02.10.2017

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    • По итогам трех кварталов 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 937,3 млн тонн.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 9,3% до 262,9 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была всего на 0,2% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года, и составила 175,2 млн тонн.

    Также увеличились объемы погрузки химических и минеральных удобрений – на 7,9% до 42,5 млн тонн, лесных грузов – на 3,8% до 33,4 млн тонн, соды и химикатов – на 2,1% до 19,3 млн тонн.

    Погрузка металлов за январь-сентябрь этого года выросла – черных металлов на 1,2% (до 53,5 млн тонн), лома черных металлов – на 4,1% (до 11,5 млн тонн).

    Зерна за 9 месяцев 2017 года погрузили на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года и его объем составил 14,6 млн тонн.

    Отметим, что ОАО «РЖД» приняло решение ввести скидку – понижающий коэффициент 0,897 (скидка 10,3%) на экспортные перевозки зерна из ряда регионов, удаленных от морских портов. Коэффициент вступает в силу 1 октября 2017 года и будет действовать по 30 июня 2018 года включительно. Таким образом, можно ожидать роста объемов перевозки зерна по сети РЖД.

    Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 5,6% больше, чем за 9 месяцев 2016 году – их объем составил 27,4 млн тонн.

    По другим видам грузов объемы погрузки снизились.

    Строительных грузов было погружено на 8,3% меньше (до 101,95 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка кокса снизилась – на 3,6% до 8,4 млн тонн, железной и марганцевой руды на 0,2% до 82,4 млн тонн, цемента – на 0,7% до 21,2 млн тонн. А также цветной руды и серного сырья было погружено на 4,9% меньше (до 15,3 млн тонн), чем в январе-сентябре прошлого года.

    Грузооборот за 9 месяцев 2017 года составил 1845,9 млрд тарифных т/км (+6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2353,7 млрд т/км (+6,37%).

    В сентябре грузооборот сети РЖД вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 203,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 4,2% – до 258,8 млрд т/км.

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