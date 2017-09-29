Panalpina продолжает покупать

Panalpina достигла соглашения о приобретении немецкой Cool Chain Group (CCG), специализирующейся на авиадоставке скоропортящихся грузов.

Напомним, не далее как вчера компания сообщила о приобретении другого бизнеса по логистике скоропорта, голландской Interfresh Airfreight Handling.

В активе CCG – более 100 клиентов и годовой грузооборот порядка 14 тыс. тонн воздушным транспортом, а также транзитный холодный склад в Кельстербахе, в непосредственной близости о т Франкфуртского аэропорта.

Выступившая продавцом Rungis Express, материнская компания CCG, приняла решение сконцентрироваться на дистрибуции и оптовой торговле деликатесами и выйти из экспедиторского бизнеса.

Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

Маркус Кампа, бывший управляющий директор CCG, возглавит бизнес Panalpina по логистике скоропорта в Германии.