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    • Panalpina продолжает покупать

    29.09.2017

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    • Panalpina достигла соглашения о приобретении немецкой Cool Chain Group (CCG), специализирующейся на авиадоставке скоропортящихся грузов.

    Напомним, не далее как вчера компания сообщила о приобретении другого бизнеса по логистике скоропорта, голландской Interfresh Airfreight Handling.

    В активе CCG – более 100 клиентов и годовой грузооборот порядка 14 тыс. тонн воздушным транспортом, а также транзитный холодный склад в Кельстербахе, в непосредственной близости о т Франкфуртского аэропорта.

    Выступившая продавцом Rungis Express, материнская компания CCG, приняла решение сконцентрироваться на дистрибуции и оптовой торговле деликатесами и выйти из экспедиторского бизнеса.

    Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

    Маркус Кампа, бывший управляющий директор CCG, возглавит бизнес Panalpina по логистике скоропорта в Германии.

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