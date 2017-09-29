30 сентября в истории транспортной отрасли

1933 год. В Москве финишировал большой испытательный автопробег, получивший название Каракумского. Самая сложная его часть проходила по среднеазиатским пустыням Кара-Кум и Кызыл-Кум. Участники пробега за 86 дней преодолели 9400 километров.

В пробеге участвовали 96 человек на 23 автомобилях, из которых шесть легковых ГАЗ-А, шесть грузовых полуторатонных ГАЗ-АА, два опытных образца трехосных ГАЗ-ААА, четыре 2,5-тонные грузовика АМО-3 (выкрашенные в голубую краску для лучшего отражения лучей солнца), три импортные трехосные Ford-Timken, одна экспериментальная трехоска НАТИ-ГАЗ и один капитально отремонтированный заводом ВАРЗ грузовик Ford-АА.

Были утверждены следующие этапы маршрута: Москва – Горький – Чебоксары – Казань – Самара – Оренбург – Актюбинск – Кзыл-Орда – Чимкент – Ташкент. Затем от Чарджоу через пустыню Кара-Кум на Красноводск. После переправы через Каспийское море, Баку – Тифлис – Армавир – Ростов-на-Дону – Харьков (тогда столица Украины) – Воронеж – Тула – Москва.

В этом пробеге трехосные ГАЗ-ААА показали себя с самой лучшей стороны. Там, где двухоски безнадежно застревали, трехоски шли вперед: трехосная система позволяла значительно уменьшить удельное давление на грунт, повысить проходимость машин. Еще одной технической новинкой автопробега были широкопрофильные шины или, как их тогда называли, шины «сверхбаллон». Они были установлены на трех машинах и это значительно улучшило их ходовые качества. Стандартные ГАЗики вязли в барханах, часть пути они прошли по существу на плечах членов экипажей. А ГАЗики на шинах «сверхбаллон», разработанных Московским НИИ шинной промышленности, шли по пустыне, как по асфальту. Эти широкие, посаженные на обод малого размера шины своим видом как бы предвосхищали конструкцию нынешних. С тех пор шины увеличенного профиля стали отличительной особенностью автомобилей СССР. Кстати, 12 автомобилей были «обуты» в шины из отечественного синтетического каучука выработки воронежского, ярославского и ленинградского заводов. Особый интерес представляло испытание шин из отечественного синтетического каучука (СК). Шины СК хорошо выдержали переход. Износ их не отличался от износа шин из натурального каучука.

Все автомобили завершили каракумский пробег без существенных поломок. Эта суровая проверка дала ценные сведения конструкторам. Масляные воздухоочистители спасли двигатели от пыли и с тех пор стали стандартным оборудованием наших автомобилей. В результате испытаний шин «сверхбаллон» на всех советских автомобилях стали применять шины сравнительно большого объема и низкого давления. Подтвердилась необходимость увеличения радиаторов. Были внесены улучшения в конструкцию ведущих мостов трехосных автомобилей.

Каракумский пробег был образцовым техническим мероприятием, обратно в Москву пришли все машины и все люди. Его участники за 86 дней преодолели 9400 километров, из которых только 2270 км шоссейных дорог (в большинстве низкого качества), 1320 км профилированных грунтовых дорог, 4580 км проселков и 1200 км полного бездорожья. Колонна финишировала в столице 30 сентября 1933 года.

1944 год. С конвейера Уральского автозавода в городе Миассе сошел тысячный автомобиль ЗиС-5В.

1948 год. В СССР начато производство полноприводного грузового автомобиля ГАЗ-63.

1954 год. На базе автомастерских, выпускавших автобусные кузова, было основано предприятие РАФ (Рижская автомобильная фабрика). Первый собственный 22-местный автобус РАФ-251 был создан на грузовом шасси ГАЗ-51. С 1959 года в серию пошла новая модель – микроавтобус РАФ-977 «Латвия», созданный уже на агрегатах легкового автомобиля ГАЗ-21 «Волга». В 1976 году в городе Елгава под Ригой был введен в строй новый завод, рассчитанный на производство 17 тыс. автомобилей в год. Здесь началось производство 11-местных микроавтобусов РАФ 2203 «Латвия» на агрегатах ГАЗ-24 «Волга». К началу 90-х годов эта модель сильно устарела, но попытки конструкторов создать новые модели не увенчались успехом из-за развала СССР. В 1997 году производство РАФ было остановлено, а в 1998 было объявлено о банкротстве предприятия.