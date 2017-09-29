Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • ФЦП «Развитие транспортной системы России» продлили на год

    29.09.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • На сайте правительства опубликовано постановление от 20 сентября 2017 года №1138 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)».

    В соответствии с постановлением, ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» продлена до 2021 года. Также в программу включены объекты и мероприятия федеральных целевых программ «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» признана завершенной.

    В числе изменений, вносимых в ФЦП «Развитие транспортной системы России», следующее:

    «в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Программы и показателей социально-экономической эффективности:

    слова «общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 43 процента, тоннаж флота под российским флагом возрастет в 2 раза, пополнение морского транспортного флота составит 7344,8 тыс. дедвейт-тонн» исключить».

    С полным текстом постановления и изменениями, вносимыми в ФЦП, можно ознакомиться в прилагаемом файле.

     

    107

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Подходящих материалов не найдено












    • Грузоперевозки Показать всё
    29.09.2017 Panalpina продолжает покупать
    29.09.2017 Операционные расходы снижаются
    28.09.2017 Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту
    28.09.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    28.09.2017 На пароме, на трале и своим ходом
    27.09.2017 New Weekly №54 Грузооборот портов Юга РФ, 8 месяцев 2017г.
    Пресс-релизы Показать всё
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    14.03.2017 Рынок международной транспортной логистики СНГ: завтра то же, что вчера… или тяжелее?
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Оформить подписку на оперативную аналитику

    Заполните поле

    +

  • Оформить подписку на на Online сервис ВЭД

    Заполните поле

    +

  • Получите примеры аналитических материалов

    Заполните поле

    +