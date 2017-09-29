ФЦП «Развитие транспортной системы России» продлили на год

На сайте правительства опубликовано постановление от 20 сентября 2017 года №1138 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)».

В соответствии с постановлением, ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» продлена до 2021 года. Также в программу включены объекты и мероприятия федеральных целевых программ «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)» признана завершенной.

В числе изменений, вносимых в ФЦП «Развитие транспортной системы России», следующее:

«в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов Программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, возрастет на 43 процента, тоннаж флота под российским флагом возрастет в 2 раза, пополнение морского транспортного флота составит 7344,8 тыс. дедвейт-тонн» исключить».

С полным текстом постановления и изменениями, вносимыми в ФЦП, можно ознакомиться в прилагаемом файле.