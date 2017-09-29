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    • Самая большая регазификационная установка

    29.09.2017

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    • MOL провел имянаречение самой большой в мире регазификационной установки «MOL FSRU Challenger». Церемония прошла 28 сентября на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в Окпо.

    Для MOL это первая регазификационная установка, которую компания построила без участия других партнеров и которой будет владеть и управлять единолично.

    Сдача «MOL FSRU Challenger» намечена в октябре, работать установка начнет в этом году на проекте в Турции.

    Основные технические характеристики:

    • Вместимость – 263 тыс. куб. м,
    • Длина – 345 м,
    • Ширина – 55 м,
    • Скорость регазификации – 540 млн куб. м / сутки,
    • Флаг – Багамские о-ва.

     

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