Самая большая регазификационная установка

MOL провел имянаречение самой большой в мире регазификационной установки «MOL FSRU Challenger». Церемония прошла 28 сентября на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в Окпо.

Для MOL это первая регазификационная установка, которую компания построила без участия других партнеров и которой будет владеть и управлять единолично.

Сдача «MOL FSRU Challenger» намечена в октябре, работать установка начнет в этом году на проекте в Турции.

Основные технические характеристики: