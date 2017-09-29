Самая большая регазификационная установка

MOL провел имянаречение самой большой в мире регазификационной установки «MOL FSRU Challenger». Церемония прошла 28 сентября на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в Окпо.
Для MOL это первая регазификационная установка, которую компания построила без участия других партнеров и которой будет владеть и управлять единолично.
Сдача «MOL FSRU Challenger» намечена в октябре, работать установка начнет в этом году на проекте в Турции.
Основные технические характеристики:
- Вместимость – 263 тыс. куб. м,
- Длина – 345 м,
- Ширина – 55 м,
- Скорость регазификации – 540 млн куб. м / сутки,
- Флаг – Багамские о-ва.