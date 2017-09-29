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    • Поломка двигателя на траулере, пожар на плавкране

    29.09.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 28 сентября в 15-40 поступило сообщение от траулера «Георгий Московский» (судовладелец ЗАО «Интрарос», порт регистрации Владивосток) о выходе из строя главного двигателя из-за утечки масла через носовое дейдвудное уплотнение. Судно находится на швартовых у траулера «Босфор Восточный» (у мыса Наварин в Беринговом море) в ожидании подхода траулера «Порфирий Чанчибадзе» для буксировки в порт Петропавловск-Камчатский. Погода: море – штиль, маловетрие.

    В 11-50 28 сентября при проведении сварки грейфера плавкрана КПЛ-543 (судовладелец ОАО «Волгоградский речной порт») у стенки Балаковского речного порта из-за попадания искры воспламенились газы в пустой расходной топливной цистерне плавкрана. Пожар потушен. Пострадавших нет.

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