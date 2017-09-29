Информационно-аналитическое агентство

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    • О простоях в порту Кавказ

    29.09.2017

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    • Директор Южной Региональной Ассоциации Морских Агентов (ЮРАМА) Александр Есипенко рассказал SeaNews о ситуации, сложившейся с прохождением судами Керченского пролива.

    По информации членов ЮРАМА и ряда стивидорных компаний, в настоящее время на рейде порта Кавказ при выполнении «Обязательных постановлений по порту Кавказ» в части обеспечения швартовых операций к рейдовым перегрузочным терминалам для навалочных грузов речных судов к судам-накопителям, а также обеспечения лоцманской проводки по Керчь-Еникальскому каналу по фарватерам N 50 и N 52, сложилась неблагоприятная ситуация.

    Речные суда, подходящие в порт Кавказ для дальнейшей перевалки груза на морские суда, операторы Центра управления движением судов (ЦУДС) ставят на якорь в ожидании лоцманов (якорные стоянки №454,453). По подсчетам компаний, ориентировочное время ожидания составляет ни много ни мало от 10 до 23 часов. После же проводки по каналу в районе №2 порта Кавказ речные суда снова становятся на якорь – в ожидании лоцманов для швартовки.

    Раньше, еще в 2014-2016 гг. некоторые судовладельцы для ускорения процесса грузооборота обеспечили свои суда сертификатами освобождения от обязательной лоцманской проводки (СОЛП), которые давали право судам беспрепятственно проходить в обоих направлениях и швартоваться к морским судам.

    Однако с началом строительства моста через Керченский пролив участок перехода с фарватера военных кораблей (ФВК) 50 на ФВК 52 шириной 70 м прекратил свое существование. На сегодняшний день суда проходят в этом районе по участку в 2,3 мили по Керчь-Еникальского каналу, который относится к подходам порта Керчь, и СОЛПы, полученные для прохода ФВК 50, 52 там недействительны.

    По пока не проверенным данным некоторых компаний, в проекте новой редакции «Обязательных постановлений по порту Кавказ» заложено, что этот участок Керчь-Еникальского канала будет в совместной зоне ответственности и капитана порта Кавказ, и капитана порта Керчь.

    Сложившаяся ситуация негативно отражается работе не только судоходных компаний, но и всех участников рынка, работающие в порту Кавказ.

    Так, по подсчетам одной из компаний, только в июле простои речного флота составили 320 часов непроизводительного времени, что включает в себя простой перегружательной техники, морских судов, занимающие якорные стоянки района №2 порта Кавказ, а также простои речного флота, который накапливается на внешних рейдах порта Кавказ, что делает небезопасной стоянку в момент штормовой погоды. Помимо этого, суда портового флота, капитаны которых также имеют СОЛПы, но

    так же вынуждены при переходе каналом становиться на якорь в ожидании лоцманской проводки. Терминалы не работают на полную мощность, а в стивидорных компаниях отмечают, что терпят убытки из-за невозможности выполнять контрактные обязательства перед клиентами в отношении производительности погрузки, а судовладельцы попадают на демередж ввиду отсутствия объективных причин неосуществления грузовых операций. А грузоотправители не могут вывезти необходимые объемы груза из портов Азовского моря, так как суда «река-море» в логистической цепочке «возвратные», а из-за ожидания швартовых операций транспорт под вывоз груза задерживается.

    Неоднократно проводились совещания с представителями Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» – это единственное предприятие, оказывающее лоцманские услуги в порту Кавказ. Но по факту в районе №2 порта Кавказ ситуация на сегодня так и не меняется – работает всего лишь 10% от необходимого количества лоцманов.

    В этой связи компании, заинтересованные в нормализации ситуации,предлагают несколько вариантов решения проблем:

    Во избежание накопления судов в грузовом районе разрешить вопрос самостоятельной швартовки речного флота от накопителя (без лоцмана), что значительно ускорит обработку судов в порту Кавказ в районе №2. При этом стоит отметить, что на сегодня судоходным компаниям разрешено при хорошей погоде отходить от накопителя с лоцманом, в то время как (парадоксально, конечно) при штормовой погоде – рекомендовано отходить без лоцмана.

    Кроме того, разрешить судам портового флота (буксиры, плавкраны) проходить канал без присутствия лоцманов на борту.

    Компании также поддерживают предложение об установлении совместной зоны ответственности на переходном участке Керчь-Еникальского канала.

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